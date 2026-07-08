لقاء بين السفير السعودي والسفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الدوسري @FahadAALDOSARI سعادة سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى الجمهورية اللبنانية الأستاذ / ميشال عيسى @usembassybeirut وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سفارتي البلدين… pic.twitter.com/SKijxxD9GI
— السفارة لدى لبنان (@KSAembassyLB) July 8, 2026
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الدوسري @FahadAALDOSARI سعادة سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى الجمهورية اللبنانية الأستاذ / ميشال عيسى @usembassybeirut وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سفارتي البلدين… pic.twitter.com/SKijxxD9GI