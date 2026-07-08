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كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنهينا النقاش العام بقانون إصلاح المصارف ودخلنا في المواد 3 و13
أخبار لبنان
2026-07-08 | 08:49
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كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنهينا النقاش العام بقانون إصلاح المصارف ودخلنا في المواد 3 و13
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثل وزير العدل القاضي إيلي المعلوف، ونقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس ومفوض قصر العدل في النقابة إيلي الحشاش.
كنعان
وعقب الجلسة، قال كنعان: "أنهينا النقاش العام بقانون إصلاح المصارف ودخلنا في المواد 3 و13 التي كانت هناك إشكالية حولها، وكان لمصرف لبنان ملاحظات عليها نسبة الى استقلالية المصرف ودوره في عملية الإشراف على السياسة النقدية في البلد والنظام المالي".
وأضاف: "حصل نقاش مطوّل في التعديل المطروح من قبل مصرف لبنان، وقد أعربت الحكومة بلسان وزير المال ألا مانع لديها بالتعديل لأنه يندرج تحت سقف قانون النقد والتسليف. والحاكم قد طلب بكتاب خطي إدراج عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 70 من قانون النقد والتسليف" على المادة 3 من قانون إصلاح المصارف. وطلب الحاكم لعدم حصول التباس بين المجلس المركزي وصلاحياته وبين الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها، وهي معنية فقط وحصراً بإصلاح وإعادة هيكلة المصارف. وبالتالي، فالتوضيح في التشريع مهم حتى لا نصل الى التباس عند التطبيق، ولا نصل الى ما وصلنا اليه في لبنان من تداخل بين المؤسسات والمجالس والإدارات والهيئات والوزارات. وحتى لا يستغل أحد التناقض والأدوار الموزّعة لتعطيل الإصلاح".
وأشار كنعان الى أن "هناك اجماعا نيابيا على هذا الأمر، بما فيها الحكومة"، قائلا: "أبلغنا أن هناك اجتماعاً عقد في السراي الحكومي، حضره رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير المال وحاكم مصرف لبنان، وكانوا متوافقين على تعديل المادتين ٣، ١٣ بما يتناسب مع ازالة الغموض في النص نسبة لاستقلالية مصرف لبنان ودور المجلس المركزي فيه. لكن هناك حاجة الى موافقة صندوق النقد والاتفاق معه".
وأضاف: " للتذكير، فإن قانون إصلاح المصارف قد صدر في 14 آب 2025 بموافقة الجميع، وقبل ليلة من الهيئة العامة، ورد 20 تعديلاً إضافياً، أدخلنا اغلبها منها في الهيئة العامة. وأرسلت إلينا تعديلات جديدة في شباط جرى سحبها من قبل الحكومة وارسال تعديلات جديدة في حزيران. وبالتالي، المجلس النيابي لا يؤخّر إقرار التعديلات، بل ما يؤخرها هي هذه الحاجة الدائمة أو الرغبة في التعديلات الجديدة التي ترسلها الحكومة بالتوافق مع صندوق النقد الدولي".
وأكد كنعان أن "مجلس النواب يريد الاتفاق مع صندوق النقد"، قائلا: "نحن ذاهبون الى إزالة أي التباس في العلاقة مع الصندوق وفي تطبيق القانون، اذ نريد قانوناً يطبّق، ومن يريد الإصلاح يقدّم قانوناً قابل للإصلاح، ولا يكون نظرياً وغير قابل للتطبيق".
وأضاف: "أما بالنسبة الى المادة 13 التي كانت هناك إشكالية حولها نسبة لورود كلمة تعاميم فيها، فالجميع يعلم أن التعاميم تصدر عن المجلس المركزي. وقد أوضح مصرف لبنان أنه قد يكون لها حق توصية او اقتراح من دون صلاحية إصدار تعاميم، وقد يكون استخدام كلمة "تعاميم" خاطئ في هذا المجال. لذلك، نحن قد نكون بصدد بعض التعديلات التوضيحية، إذا وافقت اللجنة، أو نسير بمواد القانون كما طرحتها الحكومة".
وتابع: "النقاشات جدية وأخذت وقتها بين المعنيين، وهي مسألة صحية لأننا نناقش مجمل القانون وإن لم ندخل في كل المواد. لكن كل النواحي المطروحة بمشروع القانون المحال من الحكومة تناقش بشكل أو بآخر. وحتى لا نتأخّر، وقد تكون هناك جلسة عامة قريبة، لذلك، سأدعو الى جلسة للجنة المال والموازنة الثلاثاء لاستكمال النقاش الذي حصل اليوم حول مواد القانون، والتصويت على المواد، لنقوم بواجباتنا كما يلزم".
ولفت الى أن "جزءا من الأمور التي استدعت رفع الجلسة هو غياب النصاب". وقال: "أتمنى على الزملاء النواب إعطاء مزيد من الوقت لهذا الموضوع الهام، للقيام بواجباتنا حتى النهاية. وهو مجرد لفت نظر لأنني أعلم ألا أحد من الزملاء النواب يقصّر بذلك. فلنؤمّن النصاب الدائم الثلاثاء لبت كل المسائل والذهاب الى جلسة عامة يطرح فيها القانون".
ورداً على سؤال عن ربط إصلاح المصارف بقانون الفجوة، قال كنعان: "مشروع القانون المحال الينا يخضع لإعادة نظر ببعض مواده من قبل الحكومة. وهناك لجنة حكومية مع مصرف لبنان وصندوق النقد تقوم بذلك. وما نريده، هو قانون لاسترداد الودائع لا لشطبها. ومن هذا المنطلق، تقوم الحكومة بإعادة النظر ببعض البنود لتأمين النتيجة المرجوة التي يفترضها الهدف من القانون. فالثقة لا نحصل عليها من صندوق النقد خارجياً فقط، بل الثقة الداخلية مهمة أيضاً من خلال المودع اللبناني والمستثمر الذي لن يضع قرشاً في لبنان إذا لم يشعر بأنه مضمون. والجميع يعلم أن العلاقة بالمصارف حالياً موسمية وصغيرة، ولا أحد يثق في وضع وديعة بالمصرف لغياب الحل المطلوب للودائع حتى اليوم. لذلك، من المهم أن تأخذ الحكومة بالاعتبار أن الثقة الداخلية وثقة المودعين مهمة لانها الوحيدة القادرة على تحقيق عودة القطاع المصرفي واستعادة الثقة فيه".
أخبار لبنان
كنعان
لجنة المال
قانون
إصلاح المصارف
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