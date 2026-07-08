سلام أكد تضامن لبنان مع الأشقاء في دول الخليج العربي: لاحترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار

دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشدة الاعتداءات التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين، وما تعرّضت له سفينتان تجاريتان تابعتان للمملكة العربية السعودية ودولة قطر في مضيق هرمز.



وأكد "تضامن لبنان الكامل مع الأشقاء في دول الخليج العربي، ودعمه كل ما من شأنه صون أمنهم والحفاظ على استقرارهم"، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار.