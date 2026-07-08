الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري تابع مع سفراء أميركا والاتحاد الأوروبي ومساعد وزير الخارجية الإيرانية التطورات

أخبار لبنان
2026-07-08 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري تابع مع سفراء أميركا والاتحاد الأوروبي ومساعد وزير الخارجية الإيرانية التطورات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بري تابع مع سفراء أميركا والاتحاد الأوروبي ومساعد وزير الخارجية الإيرانية التطورات

 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في لبنان وسفراء بريطانيا، أستراليا، وسويسرا وبحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتركز البحث على الإصلاحات المالية والاقتصادية وإعادة الإعمار .



وأكد الرئيس بري أمام السفراء على "توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي".



وشدد بري على "أن المجلس النيابي بإجماع نوابه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية وهذا يعتبر من العوامل الأساسية والمسهلة في إعادة الأعمار".



واستقبل الرئيس بري  سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية .



وكرر السؤال عن تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام الإسرائيلي به، وخطوات الانسحاب من لبنان إلى الحدود الدولية.



ومن زوار الرئيس بري : مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية وحيد جلال زادة والوفد المرافق، في حضور القائم بأعمال السفارة الايرانية في لبنان توفيق الصمدي .



الزيارة كانت مناسبة ، تم  في خلالها عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



ونقل جلال زادة للرئيس بري رسالة شفهية من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي، وجدد زادة تأكيد التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالوقوف الى جانب لبنان .



على صعيد آخر، أبرق الرئيس نبيه بري مهنئا لرئيسة مجلس النواب في جمهورية الاكوادور السيدة ميشيل أندريا مانشينو دافيلا  بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس النيابي.

أخبار لبنان

سفراء

أميركا

والاتحاد

الأوروبي

ومساعد

الخارجية

الإيرانية

التطورات

LBCI التالي
5 ضحايا في حادث درعا... وناصر الدين يتصل بنظيره السوري
سلام أكد تضامن لبنان مع الأشقاء في دول الخليج العربي: لاحترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-08

الرئيس بري بحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في تداعيات العدوان وملف النازحين

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-12

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ: انتهاء مهمة اليونيفيل بعد أشهر وراغبون بإنشاء مهمة لمساعدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-17

الرئيس بري تابع مع زواره التطورات وملف النازحين

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-18

وزير الخارجية الإسرائيلي: قطع جميع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:35

الجيش يوقف سوريّا لارتكابه جرائم عدة منها تعاطي المخدرات وترويجها

LBCI
أخبار لبنان
10:31

"مشروع وطن الإنسان": لقاء عون وترامب فرصة استثنائية

LBCI
أمن وقضاء
10:30

حريق في ضواحي عين بعال - صور تعمل فرق الاطفاء على اخماده

LBCI
أمن وقضاء
10:25

العثور على فتاة تائهة في بلدة الحنية بالقر من مركز "اليونيفيل" لمن يعرفها مراجعة فصيلة درك القليلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-06-10

أسرار الصحف 11-6-2026

LBCI
أخبار دولية
2026-05-26

ترامب يخضع لفحوص طبية في مركز والتر ريد الطبي العسكري

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-07

الجيش الإسرائيليّ وجّه إنذارًا عاجلًا إلى القطع البحرية في المجال البحريّ بين صور ورأس الناقورة

LBCI
أخبار دولية
2026-04-25

وزير خارجية روسيا: أميركا تتجاهل الاتفاقيات الدولية وتسعى وراء مصالحها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

جولة للسفير الأميركيّ لدى بيروت

LBCI
أخبار دولية
08:00

وزارة الخارجية السورية: الإعلان الأميركيّ يمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات

LBCI
أخبار لبنان
07:53

وزير شؤون التنمية الإدارية في جولة تفقدية لمدينة النبطية وبلدة حبوش

LBCI
أخبار دولية
00:11

ترامب: أشكّ في مدى جدية إيران في إبرام اتفاق ولا أثق في أنهم سيلتزمون بأيّ صفقة مستقبلًا

LBCI
رياضة
13:43

بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فرنسا تعزز حضورها في سوريا... هذا ما قاله مستشار وزير الإقتصاد السوري للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مرة أخرى... ترامب يخطف الأنظار في قمة الناتو في أنقرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ترامب ينعى الهدنة مع إيران... فهل تعود الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أسامة الرحباني في قراءة فنية ساخرة لمونديال العم سام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:19

وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026

LBCI
أمن وقضاء
14:52

الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله

LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
16:38

موقع نور نيوز الإيراني عن مصدر عسكري: القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما "واسع النطاق" على قواعد الجيش الأميركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
10:54

ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا

LBCI
خبر عاجل
14:21

وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس اليوم بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

LBCI
أمن وقضاء
09:08

قوى الأمن تُوقف مشتبهاً بعمليات احتيال إلكتروني وتدعو ضحاياه للتقدّم بشكاوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الإفراج عن الفنان فضل شاكر متوقع الليلة... إليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More