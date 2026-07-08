بري تابع مع سفراء أميركا والاتحاد الأوروبي ومساعد وزير الخارجية الإيرانية التطورات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في لبنان وسفراء بريطانيا، أستراليا، وسويسرا وبحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتركز البحث على الإصلاحات المالية والاقتصادية وإعادة الإعمار .







وأكد الرئيس بري أمام السفراء على "توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي".







وشدد بري على "أن المجلس النيابي بإجماع نوابه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية وهذا يعتبر من العوامل الأساسية والمسهلة في إعادة الأعمار".







واستقبل الرئيس بري سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية .







وكرر السؤال عن تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام الإسرائيلي به، وخطوات الانسحاب من لبنان إلى الحدود الدولية.







ومن زوار الرئيس بري : مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية وحيد جلال زادة والوفد المرافق، في حضور القائم بأعمال السفارة الايرانية في لبنان توفيق الصمدي .







الزيارة كانت مناسبة ، تم في خلالها عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.







ونقل جلال زادة للرئيس بري رسالة شفهية من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي، وجدد زادة تأكيد التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالوقوف الى جانب لبنان .







على صعيد آخر، أبرق الرئيس نبيه بري مهنئا لرئيسة مجلس النواب في جمهورية الاكوادور السيدة ميشيل أندريا مانشينو دافيلا بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس النيابي.