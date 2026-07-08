درغام وعطالله من اليرزة: الجيش صمّام الأمان للبنان والالتفاف حوله ضرورة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة النائبَين أسعد درغام وجورج عطالله، وجرى عرض للتطورات الراهنة.



وقد أكد النائبان أنّ الجيش هو صمّام الأمان لجميع مكونات المجتمع اللبناني وأشارا إلى ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية. كما أعربا عن تقديرهما لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار الداخلي خلال هذه المرحلة الدقيقة.