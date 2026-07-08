مخزومي: ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يجب أن يشكّل جرس إنذار للبنانيين

إن ما تشهده المنطقة اليوم من تطورات متسارعة وتداعيات خطيرة يجب أن يشكّل جرس إنذار للبنانيين جميعاً. لقد أثبتت التجارب أن ربط مصير لبنان بأي محور أو نظام خارجي لم يجلب للبنان سوى الأزمات، وجعل أمنه واستقراره رهينة لتقلبات لا يملك قرارها.
إن مصلحة لبنان تقتضي تحييده عن صراعات…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 8, 2026
إن ما تشهده المنطقة اليوم من تطورات متسارعة وتداعيات خطيرة يجب أن يشكّل جرس إنذار للبنانيين جميعاً. لقد أثبتت التجارب أن ربط مصير لبنان بأي محور أو نظام خارجي لم يجلب للبنان سوى الأزمات، وجعل أمنه واستقراره رهينة لتقلبات لا يملك قرارها.
إن مصلحة لبنان تقتضي تحييده عن صراعات…