وزير الصحة التقى نظيره العراقي في بغداد: الوزارة مستعدة لوضع خبراتها في تصرف العراق

أجرى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين محادثات في بغداد مع نظيره العراقي عبد الحسين الموسوي، تناولت تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي وتأمين الدعم للقطاع الصحي في لبنان مقابل تقديم المساعدة والخبرات لوزارة الصحة في العراق في مجالات إدارة الطوارئ والخدمات الصحية.



ووجه وزير الصحة دعوة الى نظيره العراقي لزيارة لبنان، فأكد الموسوي أنه سيلبيها قريبا.



وقال ناصر الدين في مؤتمر صحافي مشترك: "تشرفنا بزيارة العراق، ونتقدم بالشكر على الدعم الذي تلقته وزارة الصحة من العراق ولا سيما خلال فترة الحرب الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي".



وأشار الى أنه أطلع نظيره العراقي على حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصحي في لبنان، مؤكدا أن هذا القطاع "استمر رغم التحديات الصعبة، بتقديم الخدمات الصحية في مختلف المناطق اللبنانية".



وأبدى "استعداد الوزارة لوضع خبراتها في تصرف العراق، ولا سيما في مجالات إدارة الأزمات والكوارث والظروف الطارئة".



الموسوي



من جهته، أكد الوزير العراقي أن "هناك تعاونا عراقيا لبنانيا لتعزيز الجاهزية الصحية وتبادل الخبرات"، قائلا: "إن التعاون بين العراق ولبنان، ولا سيما بين وزارتي الصحة في البلدين، يستند إلى تجربة وتميز عملي في إدارة الأزمات، سواء في العراق خلال مواسم الحشود أو في الظروف الطارئة والكوارث".



وأضاف: "ان اللجان المشتركة تعمل على تعزيز التعاون الصحي والإعلامي بين البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد زيارة مرتقبة إلى بيروت لاستكمال التفاهمات، وتطوير حالة التكامل بين الوزارتين". وأكد أن "هذا التعاون مستمر، وأن العراق يرحب بالجانب اللبناني في بلدهم الأول وليس الثاني".



العتبات المقدسة



وكان ناصر الدين زار العتبات الدينية المقدسة في النجف وكربلاء، وعقد لقاءات مع القيادات الدينية، تناولت أوضاع القطاع الصحي وضرورة حصوله على الدعم لترميم البنية التحتية الصحية.