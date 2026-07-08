وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية، عبر دائرة الامتحانات الرسمية، مذكرة إدارية تحدد مواعيد الامتحانات الخطية للدورة الاستثنائية لعام 2026 للشهادة المتوسطة (للطلبات الحرة فقط) والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.





وحددت المذكرة انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة اعتباراً من 22 تموز 2026، فيما تبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة في 10 آب 2026.