نقابة المعلّمين: لصرف المستحقات والا سنتخذ الخطوات القانونيّة المناسبة

حدّد المجلس التنفيذيّ لنقابة المعلّمين مواعيد الانتخابات النقابيّة المقبلة، في دورة أولى في تاريخ ٦/١٢/٢٠٢٦، ودورة ثانية بمن حضر في ١٣/١٢/٢٠٢٦، على أن يقفل باب الانتساب والتجديد قبل شهرين من موعد الانتخابات، أي في تاريخ ٦/١٠/٢٠٢٦، ويقفل باب الترشّح قبل ثلاثة أيام من الدورة الأولى في تاريخ ٣/١٢/٢٠٢٦.

وقرّر، في بيان، توجيه كتاب إلى وزارة العمل لطلب الإشراف على العملية الانتخابيّة، بما يضمن حسن سيرها وشفافيّتها وفقًا للأصول القانونيّة، وأقرّ تنظيم دورة تدريبيّة بالتعاون مع المركز اللبنانيّ للتدريب، تتناول العمل النقابيّ، وتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في الهيئات النقابيّة، إلى جانب البحث في الكوتا النسائيّة وتفعيل عمل مجالس المندوبين داخل نقابة المعلّمين، بما يسهم في تطوير العمل النقابي وتوسيع المشاركة.

وشدّد على أنّ "أيّ مدرسة أقفلت أبوابها بسبب الحرب أو نتيجة الظروف الاقتصاديّة تبقى ملزمة قانونًا بدفع التعويض الأساسيّ للمعلّمين على أساس آخر راتب تقاضوه، مهما بلغت قيمته”.

وأكّد أنه "انطلاقًا من إدراكه للظروف الاقتصاديّة والأمنيّة الصعبة، يركّز حاليًا على ضمان دفع التعويض الأساسيّ، من دون المطالبة بالتعويض الإضافي في هذه المرحلة”.

وأوضح أنّ "النقابة تتابع هذه الملفّات إما عبر الحوار المباشر مع إدارات المدارس، أو من خلال اللجوء إلى القضاء عند الامتناع عن دفع الحقوق، واتّخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها الحجز على ممتلكات المدارس حفاظًا على حقوق المعلّمين".