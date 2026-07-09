الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة لقاءات لوزير الأشغال في دمشق

أخبار لبنان
2026-07-09 | 02:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة لقاءات لوزير الأشغال في دمشق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سلسلة لقاءات لوزير الأشغال في دمشق

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، في حضور مسؤولين من الجانبين اللبناني والسوري، خُصِّص لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات النقل والمعابر الحدودية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

 

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائيّ في مجالات النقل البري وإدارة المعابر الحدودية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع، وتحقيق انسيابية أكبر لحركة النقل البري، وتعزيز حركة الترانزيت، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويرفع مستوى التكامل الاقتصادي بينهما.

 

وركزت المباحثات على واقع البنية التحتية في المعابر الحدودية، والخطط المتعلقة بتطويرها وتأهيلها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه حركة الشاحنات والترانزيت، وآليات معالجتها من خلال إجراءات عملية وتنسيق مشترك يضمن تسريع حركة العبور وتحسين كفاءة العمل في المعابر الحدودية.

 

وشدد الجانبان على أهمية تقارب نقاط الضبط الحدودية بين البلدين، بما يعزز فعالية الرقابة ويسهل حركة العبور. 

 

وفي هذا السياق، عرض الوزير رسامني مشروع إنشاء مركز حدودي لبناني جديد في منطقة المصنع يكون اكثر قرباً من المعبر السوري، وقد رحّب الجانب السوري بالفكرة.

 

وأكد الجانبان، في ختام الاجتماع، حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون المباشر، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتعزيز التواصل والتنسيق الفني بين المؤسسات المختصة، ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه من خلال التعاون المشترك واللجان المختصة، بما ينعكس إيجابًا على حركة النقل والتجارة والترانزيت، ويعزز التكامل الاقتصادي، ويخدم المصالح المشتركة للجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية.

 

عقب اختتام اجتماعاته الرسمية، زار الوزير رسامني سفارة الجمهورية اللبنانية في دمشق، حيث التقى سفير لبنان لدى الجمهورية العربية السورية الدكتور هنري قسطون، وجرى عرض للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

 

بعد ذلك، رافق السفير قسطون الوزير رسامني إلى أحد مستشفيات العاصمة دمشق للاطمئنان الى صحة الجرحى اللبنانيين الذين أُصيبوا في حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقل عددًا من المواطنين اللبنانيين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

 

وكان في استقبال الوزير رسامني في المستشفى وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، الذي رافقه في جولته للاطمئنان على أوضاع المصابين. وأثنى رسامني على الجهود التي بذلتها وزارة الصحة السورية والطواقم الطبية في متابعة الحالات، معربًا عن شكره لوزير الصحة السوري على اهتمامه ورعايته للمصابين اللبنانيين، ومتمنيًا للجرحى الشفاء العاجل والعودة السالمة إلى أهلهم.

 

واختتم رسامني زيارته إلى دمشق، بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مباشرة لما تم التوافق عليه عبر اللجان المشتركة، بما يعزز التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، ويسهم في تطوير المعابر وشبكات النقل، وتحقيق انسيابية أكبر لحركة الأشخاص والبضائع، وترسيخ رؤية استراتيجية مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للبلدين.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لقاءات

لوزير

الأشغال

LBCI التالي
الرئيس عون خلال استقباله السفير الأميركيّ: لتثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل
نقابة المعلّمين: لصرف المستحقات والا سنتخذ الخطوات القانونيّة المناسبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-17

رئيس الجمهورية بحث مع وزير الأشغال تقدّم العمل في المرافئ كما تلته سلسلة لقاءات

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-17

سلسلة لقاءات لوزير الصحة في القاهرة لبحث سبل تطوير القطاع الصحيّ في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-17

نائب رئيس مجلس الوزراء في سلسلة لقاءات رسمية في أنقرة: سبل تعزيز التعاون

LBCI
اقتصاد
2026-04-29

وزير الزراعة يعقد سلسلة لقاءات مع جهات دولية ومحلية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:33

وزارة الداخلية والبلديات عممت قرارًا متعلقًا بتنظيم بدلات تعليم السوق

LBCI
أخبار لبنان
06:25

رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار

LBCI
أخبار لبنان
05:25

متري يبحث مع وفد إيراني التفاهم الأميركي - الإيراني وانعكاساته على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:02

كركي: زيادة مساهمة الضمان في عمليّات زراعة نقي العظام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-03-18

الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-07

فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-08

قوى الأمن عممت صورة مطلوب بجرائم احتيال

LBCI
اسرار
2026-06-03

أسرار الصحف 4-6-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:11

ترامب: أشكّ في مدى جدية إيران في إبرام اتفاق ولا أثق في أنهم سيلتزمون بأيّ صفقة مستقبلًا

LBCI
رياضة
13:43

بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فرنسا تعزز حضورها في سوريا... هذا ما قاله مستشار وزير الإقتصاد السوري للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مرة أخرى... ترامب يخطف الأنظار في قمة الناتو في أنقرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ترامب ينعى الهدنة مع إيران... فهل تعود الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أسامة الرحباني في قراءة فنية ساخرة لمونديال العم سام

LBCI
رياضة
13:26

ميسي والفار ينقذان الارجنتين من السقوط امام الفراعنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الإفراج عن الفنان فضل شاكر متوقع الليلة... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مفاوضات لبنان وإسرائيل: من واشنطن الى روما لهذه الأسباب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:19

وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026

LBCI
خبر عاجل
10:05

هذا ما قاله مصدر دبلوماسي للـLBCI بشأن إختيار روما لجولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
07:46

سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين

LBCI
أمن وقضاء
14:52

الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله

LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
أخبار دولية
10:54

ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا

LBCI
خبر عاجل
16:38

موقع نور نيوز الإيراني عن مصدر عسكري: القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما "واسع النطاق" على قواعد الجيش الأميركي في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
10:02

مصدر دبلوماسي لفرانس برس: لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة بمفاوضات روما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More