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رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار

أخبار لبنان
2026-07-09 | 06:25
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رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار
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رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار

استهل وزير الخارجية يوسف رجي زيارته الرسمية إلى قبرص بلقاء مع رئيس الجمهورية نيكوس خريستودوليدس في القصر الرئاسي، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها على مختلف المستويات.

وشكر رجي قبرص على دعمها الثابت للبنان، ولا سيما عبر الاتحاد الأوروبي. 

في السياق، استعرض الجانبان التطورات  في لبنان في ضوء اتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية. 

وجدد رجي التأكيد أن هذا الاتفاق أثبت للجميع، وفي مقدمهم إيران، أن المفاوضات مسؤولية لبنانية خالصة لا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة اللبنانية، مشيرا الى أن الدولة ماضية في هذا المسار.

بدوره، أشاد الرئيس القبرصي بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، معتبرًا أن لبنان يحظى، وربما للمرة الأولى منذ أربعة عشر عامًا، باهتمام دولي لافت، داعيًا اللبنانيين إلى عدم إضاعة هذه اللحظة الإيجابية.
 

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