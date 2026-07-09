متري يبحث مع وفد إيراني التفاهم الأميركي - الإيراني وانعكاساته على لبنان

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بالوفد الايراني الزائر والذي ضم معاون وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية وشؤون الإيرانيين في الخارج السيد وحيد جلال زاده، يرافقه مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا السيد مهدي شوشتري.



واطلع منهم على المستجدات الدولية والاقليمية الاخيرة، ومستقبل التفاهم الاميركي الايراني وانعكاساته الإقليمية، على لبنان خاصة.



وكانت مناسبة للتشديد على أهمية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الذي تعب من الحروب المستمرة، والتشديد ايضا على نية لبنان بسط سيطرة الدولة على كامل اراضيها ، من منطلق السيادة الكاملة والاستقلال الفعلي من اي احتلال او اي هيمنة اجنبية.