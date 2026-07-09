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السنيورة بعد لقائه عون: حصرية السلاح بيد الدولة والإصلاح أولوية وطنية
أخبار لبنان
2026-07-09 | 09:12
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السنيورة بعد لقائه عون: حصرية السلاح بيد الدولة والإصلاح أولوية وطنية
أكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، مشددًا على ضرورة حصرية قرار الحرب والسلم والسلاح والتفاوض بيد الدولة، ورفض ربط المسار التفاوضي اللبناني بأي مسار آخر.
وأعرب السنيورة عن ثقته بحكمة الرئيس عون وقيادته قبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن، آملاً أن تسهم في تثبيت حقوق لبنان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين عودة النازحين، وإطلاق مسار إعادة الإعمار.
ودعا إلى الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المالية وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن الإصلاح يشكل ضرورة وطنية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي ووضع البلاد على سكة التعافي الاقتصادي.
كما أكد السنيورة أنه يراهن على حكمة ووطنية وشجاعة رئيس الجمهورية لتحقيق حقوق لبنان وتحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن استمرار التمدد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية أسهمت فيه ممارسات وقرارات حزبية خارجة عن إطار الدولة اللبنانية.
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