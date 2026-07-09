الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اللجان النيابية برئاسة بوصعب أقرت اقتراحي قانوني الغاء عقوبة الإعدام والإعلام

أخبار لبنان
2026-07-09 | 09:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اللجان النيابية برئاسة بوصعب أقرت اقتراحي قانوني الغاء عقوبة الإعدام والإعلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
اللجان النيابية برئاسة بوصعب أقرت اقتراحي قانوني الغاء عقوبة الإعدام والإعلام

عقدت جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ووزير العدل عادل نصار والنواب.

وأقرت اقتراحي قانون الغاء عقوبة الإعدام وقانون الاعلام .

بو صعب

وقال بوصعب بعد الجلسة: "اليوم عقدنا اجتماعا مشتركا للجان الادارة والعدل والإعلام والاتصالات وحقوق الانسان. وناقشنا اقتراح قانون الاعلام واقتراح قانون الغاء عقوبة الإعدام في لبنان وهما اقتراحان أخذا عملا كبيرا وكلنا نعرف ان  اكثر من 15 سنة تمت دراسة قانون الاعلام وجهد وعمل وآراء مختلفة وتبين ان القانون الحالي في العصر الذي نحن فيه اليوم لا نستطيع ان نطبقه، وهناك لجان عملت عليه ووصل إلى لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية ويتضمن 129 مادة ووصلنا إلى اللجنة الفرعية وتم تعديل بعض المواد لنستطيع الوصول إلى ما وصلنا اليه ووزير الاعلام معني بهذا القانون حتى قبل ان يكون وزيرا وتواصل مع الجميع وهناك أناس سيكون لديهم ملاحظات وفي نظري وصلنا إلى صيغة هذا القانون هو أفضل الممكن بالنسبة لنا وهناك إعلاميون ويجب ان نحافظ على حريتهم وعملهم. وهناك من يدعي انه إعلامي ويشوه صورة الاعلامي، وهذا القانون جاء ليفرق بكل وضوح من هم الإعلاميون الذين يجب ان نحافظ على حريتهم وحرية التعبير ومن يقوم بالافتراءات ويختلقون اخبارا كاذبة تابع بو صعب:"هذا القانون وصلنا فيه إلى مكان يعالج كل الأمور وقد مر على لجان عدة وتم إقراره ونأمل ان يكون وضعنا سهلا في الهيئة العامة ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل واتوقع  ان يحدد جلسة عامة خلال الأسبوع القادم".

أضاف :"اما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام فأخذ نقاشا ودرسا كبيرا في لجنة الادارة والعدل وقد ناقشته وعدلته لجنة الادارة والعدل واعتمدنا بالتوافق مع لجنة حقوق الانسان، النص الذي خرج من لجنة الادارة والعدل لانه عالج المواضيع التقنية لتشعبه". ووزير العدل اعتبر ان لبنان قام بإنجاز وهوإلغاء عقوبة الإعدام واصبحت سجنا مؤبدا مشددا ولبنان كان يمدد الغاء عقوبة الإعدام بطريقة او بأخرى هذا الموضوع غير مسيس والجلسة كانت ممتازة .وكان هناك انفتاح من الجميع.

واشار النائب جورج عدوان إلى ان الجلسة مثمرة، ومن الأفضل إذا البعض لديه إيضاحات من الأفضل ان نستمع اليها على مستوى اللجان لنصل إلى الهئية العامة ويكون الجميع مؤيدا".

 وقال بوصعب :" ان قانون الاعلام اصبح له سنوات يدرس والوزير مرقص أصر ان يشارك شخصيا بكل الاجتماعات واقول ان هناك انجازا للإعلاميين لم يعد هناك حبس او توقيف احتياطي وصار هناك محكمة خاصة وهناك عمل كبير وهوافضل الممكن". 

وختم بو صعب :"وبالنسبة لإلغاء عقوبة الإعدام كانت تشكل عقبة كبيرة بعلاقاتنا مع المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان وهذه العقوبة استبدلناها بالأشغال الشاقة المشددة".



الوزير مرقص 

بدوره، قال وزير الاعلام بول مرقص : "اريد ان اشكر دولة الرئيس بوصعب على جلسة اليوم واللجان السابقة واشكر الاستاذ جورج عدوان والأستاذ جورج عقيص الذين انكبوا على دراسة القانون في جلسات متتالية ومكثفة واستمعوا إلى مختلف الملاحظات وفي بعض الأحيان كانت ملاحظات متناقضة بين البعض في محاولة التوفيق بين هذه المتناقضات لنصل إلى هذا العمل . وهذه مناسبة لأشكر دولة الرئيس نبيه بري وشهدت على صدقه بمتابعة هذا الاقتراح للوصول فيه الى الهيئة العامة لمجلس النواب حيث يقر هناك القانون .ووصلنا إلى اقتراح متقدم للاعلام واعتقد انه يغير في المشهد الاعلامي نحو 80الى 90 بالمئة، لانه خلافا لما قيل من ملاحظات التي جاءت نتيجة عدم قراءة ، ونتيجة عدم اطلاع على صيغ متقدمة فيه ونتيجة مصالح ذاتية ربما محقة ولكن نقول انه أصبح هناك تعريف للإعلامي بشكل صحيح وحماية وتكريس لحرية الرأي والإعلام. وصار هناك معايير دولية لأول مرة توضع في القانون وما هو خطاب الكراهية لمكافحة هذا الخطاب وصار تنظيم المواقع الإلكترونية وفقا لمعايير دولية وإنشاء هيئة مستقلة واتجاه إلى غرامات بدل السجن .وكان لدينا هاجس هو الحفاظ على العاملين في وزارة الإعلام وهذه الحقوق تم الحفاظ عليها وان شاء نتقدم معهم خطوة اكثر عندما يقر اقتراح قانون شرعة التقاعد في الهيئة العامة لمجلس النواب".

أخبار لبنان

النيابية

برئاسة

بوصعب

اقتراحي

قانوني

الغاء

عقوبة

الإعدام

والإعلام

LBCI التالي
العثور على فتاة تائهة في بلدة الحنية بالقر من مركز "اليونيفيل" لمن يعرفها مراجعة فصيلة درك القليلة
ناصر الدين أطلق أول قسم حكومي لقسطرة القلب في مستشفى حلبا - عكار: لا نتغافل عن القلب في الشمال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-02

لجنة الإدارة والعدل أقرت اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام معدلًا

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-12

لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام

LBCI
أخبار لبنان
06:57

اللجان النيابية المشتركة أقرّت قانون الاعلام

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-23

اللجان المشتركة أقرت مشروعي قانونين بو صعب: سنسير باقتراح قانون الاعلام دون مماطلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني

LBCI
أمن وقضاء
13:20

وفاة طفل صدما كان على متن دراجته الهوائية في جديدة القيطع

LBCI
أخبار لبنان
13:18

قائد الجيش استقبل السفير الإسباني والرياشي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-07

مؤتمر صحافي في المركز الكاثوليكي عن رسالة البابا لاوون في اليوم العالمي لوسائل الإعلام

LBCI
خبر عاجل
2026-06-02

وزير الخارجية الأميركي: نظام إيران مجزأ ونحتاج لأيام للحصول على رد منهم ونأمل أن يفتح مضيق هرمز

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-18

لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـ E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-11

الرئيس عون تسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان واستقبل السفير الايراني مودعا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:53

طائرة لا يبيعها مصنّعها بل الرئيس الأميركي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

ساحة لبنان بين واشنطن وطهران

LBCI
رياضة
13:08

من أجواء باريس... ترقّب أمني وجماهيري قبل مواجهة فرنسا والمغرب

LBCI
رياضة
13:06

قبل القمة المنتظرة... عبد المجيد الخال يضيء على مواجهة المغرب وفرنسا المونديالية

LBCI
رياضة
13:02

بين التفوق الفرنسي والثأر المغربي …الليلة أم المعارك في انطلاق الدور الربع النهائي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 09-07-2026

LBCI
أخبار لبنان
11:35

مرقص: مجلس الوزراء وافق على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي وعلى منح تراخيص للنقل الجوي في مطار القليعات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:19

وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026

LBCI
أمن وقضاء
14:52

الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله

LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
16:38

موقع نور نيوز الإيراني عن مصدر عسكري: القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما "واسع النطاق" على قواعد الجيش الأميركي في المنطقة

LBCI
أمن وقضاء
09:08

قوى الأمن تُوقف مشتبهاً بعمليات احتيال إلكتروني وتدعو ضحاياه للتقدّم بشكاوى

LBCI
خبر عاجل
14:21

وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس اليوم بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

LBCI
أخبار لبنان
06:25

رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار

LBCI
منوعات
05:47

بشرى سعيدة من الملكة رانيا… الأميرة إيمان تنتظر مولودها الثاني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More