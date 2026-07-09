الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللجان النيابية برئاسة بوصعب أقرت اقتراحي قانوني الغاء عقوبة الإعدام والإعلام
أخبار لبنان
2026-07-09 | 09:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
اللجان النيابية برئاسة بوصعب أقرت اقتراحي قانوني الغاء عقوبة الإعدام والإعلام
عقدت جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ووزير العدل عادل نصار والنواب.
وأقرت اقتراحي قانون الغاء عقوبة الإعدام وقانون الاعلام .
بو صعب
وقال بوصعب بعد الجلسة: "اليوم عقدنا اجتماعا مشتركا للجان الادارة والعدل والإعلام والاتصالات وحقوق الانسان. وناقشنا اقتراح قانون الاعلام واقتراح قانون الغاء عقوبة الإعدام في لبنان وهما اقتراحان أخذا عملا كبيرا وكلنا نعرف ان اكثر من 15 سنة تمت دراسة قانون الاعلام وجهد وعمل وآراء مختلفة وتبين ان القانون الحالي في العصر الذي نحن فيه اليوم لا نستطيع ان نطبقه، وهناك لجان عملت عليه ووصل إلى لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية ويتضمن 129 مادة ووصلنا إلى اللجنة الفرعية وتم تعديل بعض المواد لنستطيع الوصول إلى ما وصلنا اليه ووزير الاعلام معني بهذا القانون حتى قبل ان يكون وزيرا وتواصل مع الجميع وهناك أناس سيكون لديهم ملاحظات وفي نظري وصلنا إلى صيغة هذا القانون هو أفضل الممكن بالنسبة لنا وهناك إعلاميون ويجب ان نحافظ على حريتهم وعملهم. وهناك من يدعي انه إعلامي ويشوه صورة الاعلامي، وهذا القانون جاء ليفرق بكل وضوح من هم الإعلاميون الذين يجب ان نحافظ على حريتهم وحرية التعبير ومن يقوم بالافتراءات ويختلقون اخبارا كاذبة تابع بو صعب:"هذا القانون وصلنا فيه إلى مكان يعالج كل الأمور وقد مر على لجان عدة وتم إقراره ونأمل ان يكون وضعنا سهلا في الهيئة العامة ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل واتوقع ان يحدد جلسة عامة خلال الأسبوع القادم".
أضاف :"اما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام فأخذ نقاشا ودرسا كبيرا في لجنة الادارة والعدل وقد ناقشته وعدلته لجنة الادارة والعدل واعتمدنا بالتوافق مع لجنة حقوق الانسان، النص الذي خرج من لجنة الادارة والعدل لانه عالج المواضيع التقنية لتشعبه". ووزير العدل اعتبر ان لبنان قام بإنجاز وهوإلغاء عقوبة الإعدام واصبحت سجنا مؤبدا مشددا ولبنان كان يمدد الغاء عقوبة الإعدام بطريقة او بأخرى هذا الموضوع غير مسيس والجلسة كانت ممتازة .وكان هناك انفتاح من الجميع.
واشار النائب جورج عدوان إلى ان الجلسة مثمرة، ومن الأفضل إذا البعض لديه إيضاحات من الأفضل ان نستمع اليها على مستوى اللجان لنصل إلى الهئية العامة ويكون الجميع مؤيدا".
وقال بوصعب :" ان قانون الاعلام اصبح له سنوات يدرس والوزير مرقص أصر ان يشارك شخصيا بكل الاجتماعات واقول ان هناك انجازا للإعلاميين لم يعد هناك حبس او توقيف احتياطي وصار هناك محكمة خاصة وهناك عمل كبير وهوافضل الممكن".
وختم بو صعب :"وبالنسبة لإلغاء عقوبة الإعدام كانت تشكل عقبة كبيرة بعلاقاتنا مع المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان وهذه العقوبة استبدلناها بالأشغال الشاقة المشددة".
الوزير مرقص
بدوره، قال وزير الاعلام بول مرقص : "اريد ان اشكر دولة الرئيس بوصعب على جلسة اليوم واللجان السابقة واشكر الاستاذ جورج عدوان والأستاذ جورج عقيص الذين انكبوا على دراسة القانون في جلسات متتالية ومكثفة واستمعوا إلى مختلف الملاحظات وفي بعض الأحيان كانت ملاحظات متناقضة بين البعض في محاولة التوفيق بين هذه المتناقضات لنصل إلى هذا العمل . وهذه مناسبة لأشكر دولة الرئيس نبيه بري وشهدت على صدقه بمتابعة هذا الاقتراح للوصول فيه الى الهيئة العامة لمجلس النواب حيث يقر هناك القانون .ووصلنا إلى اقتراح متقدم للاعلام واعتقد انه يغير في المشهد الاعلامي نحو 80الى 90 بالمئة، لانه خلافا لما قيل من ملاحظات التي جاءت نتيجة عدم قراءة ، ونتيجة عدم اطلاع على صيغ متقدمة فيه ونتيجة مصالح ذاتية ربما محقة ولكن نقول انه أصبح هناك تعريف للإعلامي بشكل صحيح وحماية وتكريس لحرية الرأي والإعلام. وصار هناك معايير دولية لأول مرة توضع في القانون وما هو خطاب الكراهية لمكافحة هذا الخطاب وصار تنظيم المواقع الإلكترونية وفقا لمعايير دولية وإنشاء هيئة مستقلة واتجاه إلى غرامات بدل السجن .وكان لدينا هاجس هو الحفاظ على العاملين في وزارة الإعلام وهذه الحقوق تم الحفاظ عليها وان شاء نتقدم معهم خطوة اكثر عندما يقر اقتراح قانون شرعة التقاعد في الهيئة العامة لمجلس النواب".
أخبار لبنان
النيابية
برئاسة
بوصعب
اقتراحي
قانوني
الغاء
عقوبة
الإعدام
والإعلام
التالي
العثور على فتاة تائهة في بلدة الحنية بالقر من مركز "اليونيفيل" لمن يعرفها مراجعة فصيلة درك القليلة
ناصر الدين أطلق أول قسم حكومي لقسطرة القلب في مستشفى حلبا - عكار: لا نتغافل عن القلب في الشمال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-02
لجنة الإدارة والعدل أقرت اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام معدلًا
أخبار لبنان
2026-06-02
لجنة الإدارة والعدل أقرت اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام معدلًا
0
أمن وقضاء
2026-05-12
لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام
أمن وقضاء
2026-05-12
لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام
0
أخبار لبنان
06:57
اللجان النيابية المشتركة أقرّت قانون الاعلام
أخبار لبنان
06:57
اللجان النيابية المشتركة أقرّت قانون الاعلام
0
أخبار لبنان
2026-04-23
اللجان المشتركة أقرت مشروعي قانونين بو صعب: سنسير باقتراح قانون الاعلام دون مماطلة
أخبار لبنان
2026-04-23
اللجان المشتركة أقرت مشروعي قانونين بو صعب: سنسير باقتراح قانون الاعلام دون مماطلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا
أخبار دولية
13:59
٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني
0
أمن وقضاء
13:20
وفاة طفل صدما كان على متن دراجته الهوائية في جديدة القيطع
أمن وقضاء
13:20
وفاة طفل صدما كان على متن دراجته الهوائية في جديدة القيطع
0
أخبار لبنان
13:18
قائد الجيش استقبل السفير الإسباني والرياشي
أخبار لبنان
13:18
قائد الجيش استقبل السفير الإسباني والرياشي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-07
مؤتمر صحافي في المركز الكاثوليكي عن رسالة البابا لاوون في اليوم العالمي لوسائل الإعلام
أخبار لبنان
2026-05-07
مؤتمر صحافي في المركز الكاثوليكي عن رسالة البابا لاوون في اليوم العالمي لوسائل الإعلام
0
خبر عاجل
2026-06-02
وزير الخارجية الأميركي: نظام إيران مجزأ ونحتاج لأيام للحصول على رد منهم ونأمل أن يفتح مضيق هرمز
خبر عاجل
2026-06-02
وزير الخارجية الأميركي: نظام إيران مجزأ ونحتاج لأيام للحصول على رد منهم ونأمل أن يفتح مضيق هرمز
0
أخبار لبنان
2026-02-18
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـ E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي
أخبار لبنان
2026-02-18
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـ E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي
0
أخبار لبنان
2026-02-11
الرئيس عون تسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان واستقبل السفير الايراني مودعا
أخبار لبنان
2026-02-11
الرئيس عون تسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان واستقبل السفير الايراني مودعا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا
أخبار دولية
13:59
٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا
0
أخبار دولية
13:53
طائرة لا يبيعها مصنّعها بل الرئيس الأميركي…
أخبار دولية
13:53
طائرة لا يبيعها مصنّعها بل الرئيس الأميركي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
ساحة لبنان بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:11
ساحة لبنان بين واشنطن وطهران
0
رياضة
13:08
من أجواء باريس... ترقّب أمني وجماهيري قبل مواجهة فرنسا والمغرب
رياضة
13:08
من أجواء باريس... ترقّب أمني وجماهيري قبل مواجهة فرنسا والمغرب
0
رياضة
13:06
قبل القمة المنتظرة... عبد المجيد الخال يضيء على مواجهة المغرب وفرنسا المونديالية
رياضة
13:06
قبل القمة المنتظرة... عبد المجيد الخال يضيء على مواجهة المغرب وفرنسا المونديالية
0
رياضة
13:02
بين التفوق الفرنسي والثأر المغربي …الليلة أم المعارك في انطلاق الدور الربع النهائي
رياضة
13:02
بين التفوق الفرنسي والثأر المغربي …الليلة أم المعارك في انطلاق الدور الربع النهائي
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 09-07-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 09-07-2026
0
أخبار لبنان
11:35
مرقص: مجلس الوزراء وافق على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي وعلى منح تراخيص للنقل الجوي في مطار القليعات
أخبار لبنان
11:35
مرقص: مجلس الوزراء وافق على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي وعلى منح تراخيص للنقل الجوي في مطار القليعات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:19
وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026
أخبار لبنان
15:19
وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026
2
أمن وقضاء
14:52
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله
أمن وقضاء
14:52
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله
3
اسرار
00:16
أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦
اسرار
00:16
أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦
4
خبر عاجل
16:38
موقع نور نيوز الإيراني عن مصدر عسكري: القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما "واسع النطاق" على قواعد الجيش الأميركي في المنطقة
خبر عاجل
16:38
موقع نور نيوز الإيراني عن مصدر عسكري: القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما "واسع النطاق" على قواعد الجيش الأميركي في المنطقة
5
أمن وقضاء
09:08
قوى الأمن تُوقف مشتبهاً بعمليات احتيال إلكتروني وتدعو ضحاياه للتقدّم بشكاوى
أمن وقضاء
09:08
قوى الأمن تُوقف مشتبهاً بعمليات احتيال إلكتروني وتدعو ضحاياه للتقدّم بشكاوى
6
خبر عاجل
14:21
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس اليوم بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
خبر عاجل
14:21
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس اليوم بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
7
أخبار لبنان
06:25
رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار
أخبار لبنان
06:25
رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار
8
منوعات
05:47
بشرى سعيدة من الملكة رانيا… الأميرة إيمان تنتظر مولودها الثاني
منوعات
05:47
بشرى سعيدة من الملكة رانيا… الأميرة إيمان تنتظر مولودها الثاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More