مرقص: مجلس الوزراء وافق على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي وعلى منح تراخيص للنقل الجوي في مطار القليعات

أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية ان "الحكومة وافقت على طلب وزارة الأشغال لمنح تراخيص نقل جوي منتظم في مطار القليعات، في خطوة تهدف إلى تفعيل المطار وتعزيز دوره الاقتصادي والإنمائي، وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".



واوضح ان "مجلس الوزراء وافق على شراء بيوت جاهزة لإيواء من تضرّرت منازلهم جراء العدوان الاسرائيلي، وعلى إبرام 3 مشاريع إتّفاق بين المغرب ولبنان في ما يخصّ المسائل الجنائيّة وتسليم مطلوبين، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية بموضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس من جهة دفع الإيواء وإنشاء صندوق من أجل تحقيق هذه الغاية".



كما اقر المجلس سلسلة تعيينات.



وردا عل سؤال، قال مرقص ان "صيغة إتّفاق الإطار لم تنضج لغاية هذا التاريخ بسبب استمرار المفاوضات، وسيُعرض على المؤسسات الدستورية وخصوصاً على مجلس الوزراء، لكننا لم نبلغ بعد مرحلة الإتّفاق".