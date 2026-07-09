الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الوفاء للمقاومة" دانت الصمت عن جرائم التجريف والنسف في الجنوب: للتراجع عن اتفاق الإطار وإسقاطه من أساسه

أخبار لبنان
2026-07-09 | 11:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الوفاء للمقاومة&quot; دانت الصمت عن جرائم التجريف والنسف في الجنوب: للتراجع عن اتفاق الإطار وإسقاطه من أساسه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
"الوفاء للمقاومة" دانت الصمت عن جرائم التجريف والنسف في الجنوب: للتراجع عن اتفاق الإطار وإسقاطه من أساسه

 أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان عقب اجتماعها الدوري، الى أن "طهران وقم تتعانقان مع كربلاء والنجف حواضر وجمهورا، إعرابا عن الحزن وتعبيرا عن الوفاء لقائد الأمة الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، والمشاركة المليونية في تشييعه الذي ليس له نظير في التاريخ، لا على مستوى التفاعل بين القيادة والناس ولا على مستوى الأبعاد والدلالات. ومن لبنان أصر شعبنا المقاوم على مواكبة التشييع في وقفة وفاء للإمام الذي كان للبنان دوما في قلبه محبة ودعما".

ولفتت الى أنها "حقا أيام الله، حين تخرج الأمة في شهر محرم الإمام الحسين بشعار قوموا لله، لترسِّخ نهجها الحسيني، ولتودِّع بالولاء والوفاء والبكاء قائدها الحكيم المضحّي والمثال لمن.. صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يبدلوا تبديلا، فثبتوا في الميدان ووقفوا في وجه الاستكبار والعدوان والطغيان الصهيوني الأميركي، وقادوا الأمة في دروب الجهاد والعز والكرامة، وبذلوا أرواحهم خدمة لقضايا المستضعفين فنالوا عز الدنيا إذ حفروا أسماءهم بأحرف من نور في سجل الخالدين، ونالوا حسن ثواب الآخرة إذ عرجت أرواحهم الطاهرة إلى عليين ورضوان رب العالمين".

وإذ جددت الكتلة مباركتها "هذه الشهادة العظيمة لإمام الأمة وقائدها وولي أمرها"، أكدت "مع ملايين الأحرار الشرفاء الذين زحفوا من أنحاء عديدة في العالم للمشاركة في التشييع المبارك، عهد البيعة والولاء والوفاء لقائد الأمة السيد مجتبى الخامنئي في مسيرة مقارعة المستكبرين المعتدين الطغاة الأميركيين والصهاينة، وفي مسار بناء قدرات الأمة والدفاع عنها وعن عزتها وكرامتها وتقدمها".

وثمنت "عاليا موقف العراق مرجعية وحكومة وشعبا وقوى وأحزابا تقاطروا معا في مشهد وفاء مهيب لتشييع القائد الشهيد إمام الأمة السيد الخامنئي (قدس سرّه)، الذي أكد موقف العراق الرافض لهيمنة العدوان الأميركي على المنطقة، وإدانة عدوانه الإجرامي".

وفي الشأن المحلي، رأت الكتلة أنه "بات من الواضح الجلي أن اتفاق الإطار، غير الشرعي، وغير القانوني والمخالف للدستور والميثاق، الذي وقعته السلطة اللبنانية مع العدو، يلاقي معارضة وطنية عابرة للطوائف تمثل غالبية اللبنانيين، لأنه اتفاق ذل وعار، أضر إضرارا جسيما بمصالح لبنان الإستراتيجية والحيوية وجعله رهينة كاملة بيد العدو الصهيوني، وقدمه ضحية وفريسة سهلة على مائدة الأطماع الصهيونية. وها هو الملحق الأمني للاتفاق المشؤوم يكشف بشكل مخز عن بنود جديدة خطيرة، جعلت أكثر المتحفظين من قوى وشخصيات يخرجون عن صمتهم لينددوا ويحذروا السلطة من مغبة الاستمرار في ما ورطت فيه نفسها ولبنان، من مأزق استراتيجي تطوعت له دون أي مبرر أو سبب، إلا الاستجابة فقط للإملاءات الصهيونية في ظل الوصاية الإميركية".

واعتبرت أن "السلطة عبثا تحاول تغطية خطيئتها الجسيمة بأساليب وألاعيب ملتوية ومكشوفة لم تعد تنطلي على أحد. لقد بدأت هذه السلطة باعتماد نهج تراجعي استسلامي تفريطي بمصالح البلد ونقاط قوته فارتكبت بشكل متدرج سلسلة من الأخطاء والخطايا، وكلما أرادت التخفف من خطيئة غطتها بأخرى أكبر منها مما وضع لبنان في أسوأ وضع يمكن تصوره".

ودعت "هذه السلطة الى العودة عن كل الموبقات التي ارتكبتها بحق البلد وأهله، وقد أصبحت خارطة الطريق واضحة أمامها في هذا الشأن، والعدو المجرم يوفر لها يوميا بفعل مجازره وانتهاكاته من الحجج الكافية ما يدعوها بل يوجب عليها أن تتراجع وتسقط اتفاق الإطار من أساسه".

وشددت الكتلة على أن "هذا الاتفاق المشؤوم مفروض من طرف واحد ولا إمكانية لتطبيقه، نظرا لانعدام وجوده ميثاقيا ودستوريا وقانونيا، ويستغله العدو لارتكاب الجرائم وشرعنة احتلاله ومحاولة اقتطاع جزء عزيز من أرض الوطن"، مؤكدة "تمسك كل قرى الجنوب بانتمائها للوطن". وحيت "موقف بلديات وفاعليات القرى الرافضة لما أعلنه رئيس حكومة العدو حول ضم قرى جنوبية لكيانه المحتل".

ودانت "بقوة جريمة الإبادة الموصوفة التي ارتكبها العدو باستهداف وقتل المديرة المربية اسبرنزا غندور في النبطية الفوقا من خلال استهداف سيارتها واغتيالها مع عدد من أفراد عائلتها، الأمر الذي يجب أن يوقظ أهل السلطة من سباتهم العميق إزاء تأصل طبع الإجرام لدى العدو وعدم احترامه لأي اتفاق أو عهد أو ميثاق"، مستهجنة "صمت السلطة المطبق إزاء هذه الجريمة العدوانية الموصوفة وعدم إصدارها أي بيان أو موقف أو اتخاذها أي إجراء يظهر اهتمامها بأمن وسلامة المواطنين".

كما دانت الكتلة "صمت السلطة والمجتمع الدولي عن جرائم التجريف والنسف لأحياء كاملة في القرى الجنوبية المحتلة". ودعت إلى "أوسع حملة تضامن شعبي ودولي مع أبناء هذه القرى". كما دعت "المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري وممارسة أقصى الضغوط على العدو ومعاقبة مسؤوليه لاستمرارهم في هذا التمادي الإجرامي".

وأكدت أن "مثل هذه الجرائم هي عدوان همجي ولا يمكن للسلطة التخفيف من توصيفها لتصبح أعمالا عسكرية تطالب بوقفها، وهي بذلك بدأت من طرف واحد تطبيق ما التزمته في أدبياتها السياسية خلافا للحقيقة".

أخبار لبنان

للمقاومة"

الصمت

جرائم

التجريف

والنسف

الجنوب:

للتراجع

اتفاق

الإطار

وإسقاطه

أساسه

LBCI التالي
مرقص: مجلس الوزراء وافق على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي وعلى منح تراخيص للنقل الجوي في مطار القليعات
"اليونيفيل": الوضع لا يزال هشا رغم تراجع العنف منذ أواخر حزيران ويبقى الحوار والتنسيق من الأساسيّات للحدّ من التوترات واستعادة الاستقرار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-28

"الوفاء للمقاومة": شعبنا لن يتخلَّى عن حقِّه المشروع في الدفاع عن النفس

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-25

"الوفاء للمقاومة": الموقف الإيراني فرض على الصهيوني والأميركي وقفا لإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-17

"الوفاء للمقاومة": نرفض التفاوض المباشر

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-27

قاسم: اتفاق الإطار "مذلة وعار" وتنازل عن سيادة لبنان... وسنواصل مقاومة الاحتلال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:45

رجي: أكدت للمغتربين في قبرص أننا ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية

LBCI
موضة وجمال
14:20

لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27

LBCI
أمن وقضاء
14:11

فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان

LBCI
أخبار لبنان
14:05

مسؤول أميركي: دخلنا مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار... وأولى المناطق التجريبية تنطلق خلال أيام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-05-16

السجن 5 سنوات للمغني المغربي سعد لمجرد

LBCI
فنّ
2026-07-07

بعد 12 ليلة تاريخية في ويمبلي... هاري ستايلز يدخل موسوعة غينيس وهذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
14:00

مسؤول أميركي: لقد انتقلنا إلى مرحلة تنفيذ الإطار وستكون روما اجتماعًا مغلقًا يتيح للحكومتين إحالة الملفات إلى الفرق التقنية التي ستعمل على معالجة جميع القضايا الواردة في الإطار

LBCI
آخر الأخبار
13:10

فوكس نيوز عن مسؤول أميركي: سهلنا عبور أكثر من 800 سفينة و380 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز منذ أيار الماضي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
14:20

لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27

LBCI
أمن وقضاء
14:11

فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان

LBCI
أخبار دولية
14:08

التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35

LBCI
أخبار دولية
14:04

ساحة لبنان بين واشنطن وطهران

LBCI
أخبار دولية
13:59

٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:53

طائرة لا يبيعها مصنّعها بل الرئيس الأميركي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

ساحة لبنان بين واشنطن وطهران

LBCI
رياضة
13:08

من أجواء باريس... ترقّب أمني وجماهيري قبل مواجهة فرنسا والمغرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
أمن وقضاء
09:08

قوى الأمن تُوقف مشتبهاً بعمليات احتيال إلكتروني وتدعو ضحاياه للتقدّم بشكاوى

LBCI
منوعات
05:47

بشرى سعيدة من الملكة رانيا… الأميرة إيمان تنتظر مولودها الثاني

LBCI
خبر عاجل
10:30

هبة نصر: الولايات المتحدة تدفع باتجاه توقيع إتفاق إطار ثلاثي مع العراق وسوريا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن والتي من المتوقع أن تتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

LBCI
أخبار لبنان
12:37

علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة

LBCI
أخبار لبنان
06:25

رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار

LBCI
أخبار لبنان
10:31

"مشروع وطن الإنسان": لقاء عون وترامب فرصة استثنائية

LBCI
خبر عاجل
04:07

الخارجية الإيرانية: ندين الاعتداءات الأميركية في محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرقا ونعدها جرائم حرب وعازمون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا ومعاقبة المعتدين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More