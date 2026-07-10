الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة

أخبار لبنان
2026-07-10 | 03:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة

 أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله " للشهيد حسين وهيب ياسين في "مجمع أهل البيت" في الجناح، ان "أهم عناصر القوة التي تمتلكها إيران، هو وحدة الشعب ووحدة النظام، وتلاحمهما مع بعضهما البعض، علماً أن الإسرائيليين والأميركيين راهنوا منذ اغتيال القائد الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، على أن يثور الشعب ويسقط النظام، ولكن تحولت شهادته إلى مصدر قوة، وأصبح دمه مصدر وحدة للشعب وللنظام الإيراني، أي أن الهدف الأميركي الإسرائيلي من قتله، تحول عكس ما أرادوه".



واشار إلى أن "إيران هددت قبل اندلاع الحرب في 28 شباط 2026 بإغلاق مضيق هرمز، واستخدمته، وأحسنت استخدامه، وأدى ذلك إلى نتائج سلبية كبيرة جداً على الاقتصاد الأميركي والعالمي، وهذا العامل مع عوامل أخرى أدت إلى ذهاب أميركا إلى التفاوض مع إيران ومن ثم توقيع اتفاق إطار".



وشدد على أن "واحدة من أهم مبادئ التفاوض في العالم كله، هي أن يملك المفاوض أوراق قوة، إلا أن أوراق قوة السلطة في لبنان هي الاتكال على أميركا والصداقة عليها، فذهبوا إلى جولات من التفاوض المباشر مع العدو، ليخرجوا بإتفاق ملتبس، وكما قال أحد الزعماء السياسيين اللبنانيين، بأن هذا الاتفاق ثلاثي في الشكل وآحادي في المضمون، أي أنه في الشكل لبناني أميركي إسرائيلي، ولكن في المضمون هو إسرائيلي بالكامل، وقال ان هذا الاتفاق أملته أميركا على إسرائيل وعلى السلطة في لبنان التي لا تمتلك أي خبرة في التفاوض والعلاقات الدولية، وهمّها فقط البقاء في السلطة".



تابع:" عندما تم توقيع الاتفاق بين أميركا وإيران، خرج المسؤولون الإسرائيليون والإعلام الإسرائيلي معبرين عنه بالكارثة، بينما عندما وقعت السلطة اللبنانية الاتفاق مع إسرائيل، خرج المسؤولون الإسرائيليون والعسكريون ليقولوا أن هذا إنجاز لإسرائيل، معبرين عن رأيهم بهذا الاتفاق، وبالتالي، فإن النتيجة واضحة، بحيث أن ما أتت به إيران في الشق اللبناني هو إيجابيات للبنان، وما أتت به السلطة للبنان هو سلبي للبنان".



وأكد أن "السلطة في لبنان لا تستطيع أن تقول انها تمثل الناس في هذه الأوقات، فهي تمثل جزءاً من اللبنانيين وليس أجمعهم، ونحن لا نتحدث عن بيئة الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل، وإنما بات هناك قوى سياسية كبيرة تحدث بالإعلام عن هذا الاتفاق الذي يتباهى به من في السلطة".



وختم لافتا إلى أن "المسؤولين في السلطة أقسموا اليمين على وحدة اللبنانيين، ولكنهم مزقوا وحدة اللبنانيين، من خلال ربطهم في اتفاقهم العار وقف إطلاق النار وانسحاب العدو وعودة النازحين وعودة الأسرى وإعادة الإعمار، بالرضا الإسرائيلي، بحيث أنه كلما أرادوا أن يخرجوا من حي من أي بلدة، فإن للجيش الإسرائيلي الحق بحسب اتفاق العار أن يقول إن الجيش اللبناني لم يقم بدوره كما يجب، ليضعوا حينها الشروط، وبذلك لا يمكن للناس أن تعود إلى قراها وفق هذا المفهوم الذي وضعوه في الاتفاق، والأسوأ أن هذه السلطة ربطت عودة الأسرى بـرون آراد، والأسوأ من ذلك، هو أنهم يهددون المقاومة وشعبها باستقدام قوات أجنبية ليساعدهم بنزع السلاح، ولكن لن يستطيعوا ومعهم القوات الأجنبية أن ينزعوا سلاح المقاومة".

أخبار لبنان

الجناح:

المسؤولون

مزقوا

اللبنانيين

يستطيع

المقاومة

LBCI التالي
شعبة المعلومات توقف مروّج مخدرات في جبل لبنان وتضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة
الجيش الإسرائيلي: ضبط منصات إطلاق وعبوات ناسفة في مستودعات لحزب الله جنوب لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-14

النائب الحاج حسن: المقاومة قوية ومقتدرة ولن يستطيع أحد أن يحوّل أمنيات أميركا وإسرائيل إلى حقيقة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-19

الحاج حسن: المطلوب من المسؤولين في السلطة أن يردموا الهوّة التي افتعلوها مع المقاومة وجمهورها

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-07

الحاج حسن: هناك جزء وازن من اللبنانيين لن يسلموا بالسلام مع إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-25

الحاج حسن: قضية الأسرى أولوية مطلقة والمقاومة ستستخدم كل الإمكانات لتحريرهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:48

لقاء تنسيقي بين الحجار والبساط بحث في تشديد الرقابة على الصادرات اللبنانية ومنع التهريب إلى دول الخليج

LBCI
أخبار لبنان
05:26

سلام يصل إلى إسطنبول ويلتقي إردوغان مساء

LBCI
أخبار لبنان
05:21

الوزير حيدر عرض مع نظيره المصري تطوير التعاون وتنظيم العمالة بين البلدين

LBCI
أخبار لبنان
04:29

كرامي تتسلّم دعوة إلى قمة ABLE 2026 لتعزيز الشمول الرقمي وإتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-13

مصادر دبلوماسية: لبنان متمسّك بفصل مسار التفاوض عن إيران وواشنطن تتعامل حصراً مع الدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-27

بكمينٍ محكم في وسط بيروت... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء بجرائم مختلفة

LBCI
أخبار دولية
2026-07-03

فون دير لايين تشدد على ضرورة أن يحقق الحوار التجاري مع الصين نتائج

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-17

سلسلة لقاءات لوزير الصحة في القاهرة لبحث سبل تطوير القطاع الصحيّ في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
14:20

لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27

LBCI
أمن وقضاء
14:11

فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان

LBCI
أخبار دولية
14:08

التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35

LBCI
أخبار دولية
14:04

ساحة لبنان بين واشنطن وطهران

LBCI
أخبار دولية
13:59

٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:53

طائرة لا يبيعها مصنّعها بل الرئيس الأميركي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

ساحة لبنان بين واشنطن وطهران

LBCI
رياضة
13:08

من أجواء باريس... ترقّب أمني وجماهيري قبل مواجهة فرنسا والمغرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أخبار دولية
16:13

وزير الداخلية السوري يعلن توقيف خلية مسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون

LBCI
أمن وقضاء
09:08

قوى الأمن تُوقف مشتبهاً بعمليات احتيال إلكتروني وتدعو ضحاياه للتقدّم بشكاوى

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-7-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:37

علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة

LBCI
أخبار لبنان
02:38

الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان تنفيذ «صيغة الإطار» وانتشار الجيش في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
10:30

هبة نصر: الولايات المتحدة تدفع باتجاه توقيع إتفاق إطار ثلاثي مع العراق وسوريا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن والتي من المتوقع أن تتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

LBCI
أخبار لبنان
06:25

رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More