الجيش الإسرائيلي: ضبط منصات إطلاق وعبوات ناسفة في مستودعات لحزب الله جنوب لبنان

عبوات ناسفة، أسلحة ومنصات إطلاق: قوات لواء غولاني دمّرت مستودعات لوسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
🔸في نشاط نُفّذ في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، عثرت قوات فريق القتال التابع للواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، خلال الأيام الأخيرة على مستودعات لوسائل قتالية ضمّت منصات… pic.twitter.com/CSQIgCYSZQ
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 10, 2026
عبوات ناسفة، أسلحة ومنصات إطلاق: قوات لواء غولاني دمّرت مستودعات لوسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
🔸في نشاط نُفّذ في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، عثرت قوات فريق القتال التابع للواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، خلال الأيام الأخيرة على مستودعات لوسائل قتالية ضمّت منصات… pic.twitter.com/CSQIgCYSZQ