الجيش الإسرائيلي: ضبط منصات إطلاق وعبوات ناسفة في مستودعات لحزب الله جنوب لبنان

عبوات ناسفة، أسلحة ومنصات إطلاق: قوات لواء غولاني دمّرت مستودعات لوسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية



🔸في نشاط نُفّذ في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، عثرت قوات فريق القتال التابع للواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، خلال الأيام الأخيرة على مستودعات لوسائل قتالية ضمّت منصات… pic.twitter.com/CSQIgCYSZQ — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 10, 2026

ذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أنه خلال "نشاط نُفّذ في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، عثرت قوات فريق القتال التابع للواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، خلال الأيام الأخيرة على مستودعات لوسائل قتالية ضمّت منصات إطلاق، ورشاشات، وعبوات ناسفة، وقذائف صاروخية، وأسلحة تابعة لحزب الله".وأوضحت أن القوات دمّرت المستودعات ووسائل القتال التي عُثر عليها داخلها، والتي كانت معدّة لاستهداف القوات الإسرائيلية ومواطني دولة إسرائيل.وأكدت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على إزالة كل تهديد لقواته، ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل.