المركز الكاثوليكي للإعلام: أخبار الفاتيكان تصدر عن المراجع الكنسية المختصة فقط

ذكر المركز الكاثوليكي للإعلام أنه "يتمّ التداول في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تتعلّق بالفاتيكان والكنيسة".



وأكد المركز أنّ "أيّ توجّهات جديدة لدى الفاتيكان تتعلّق بالكنيسة إنّما تصدر عن المراجع الكنسية المختصّة، آملين من وسائل الاعلام ومواقع التواصل إستقاء المعلومات من مصادرها".

وتمنّى "عدم بثّ شائعات أو أخبار لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة وغير صادرة عن المراجع الكنسية المختصّة".