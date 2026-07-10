كرامي تتسلّم دعوة إلى قمة ABLE 2026 لتعزيز الشمول الرقمي وإتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة

إستقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مديرة برنامج الوصول الرقمي وواحة الابتكار في الجامعة الأميركية في بيروت مهى زويهد ، و مسؤول الوصول الرقمي والأتمتة علي شرف ، وتسلمت منهم دعوة الى ABLE Summit ( Accessibility for a Bolder Learning Experience) التي تضم اقامة ورشات عمل في 21 و 22 أيلول وسيعقد المؤتمر في تاريخ 23 و 24 أيلول.







وتُعدّ قمة ABLE 2026 ملتقىً دوليًا عمليًا يهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي وإتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.







ويُعد ABLE (إمكانية الوصول من أجل تجربة تعليمية أكثر جرأة) مبادرةً للتوعية وبناء القدرات، تركز على تحويل مفهوم إتاحة الوصول من مجرد التزام نظري إلى تطبيق عملي، وذلك عبر قطاعات التعليم، والتوظيف، والتكنولوجيا، والحوكمة.







وتجمع القمة المعلمين، وخبراء التكنولوجيا، وصنّاع السياسات، وأصحاب العمل، والمصممين، والمطورين، والمدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات غير الحكومية، والمبتكرين، بهدف بناء المهارات العملية، وتعزيز التعاون، وإحداث أثر ملموس على أرض الواقع.







واكد الوفد أن هذه القمة "ليست مجرد مؤتمر، بل هي منصة إقليمية للعمل المشترك من أجل بناء أنظمة أكثر شمولًا واستدامة".



