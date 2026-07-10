سلام يصل إلى إسطنبول ويلتقي إردوغان مساء

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى تركيا، برفقة عقيلته السفيرة سحر بعاصيري، حيث أُجري له استقبال رسمي في مطار إسطنبول.



ومن المقرر أن يجتمع الرئيس سلام مساء اليوم مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في عشاء خاص.

