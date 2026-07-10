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الوزير حيدر عرض مع نظيره المصري تطوير التعاون وتنظيم العمالة بين البلدين

أخبار لبنان
2026-07-10 | 05:21
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الوزير حيدر عرض مع نظيره المصري تطوير التعاون وتنظيم العمالة بين البلدين
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الوزير حيدر عرض مع نظيره المصري تطوير التعاون وتنظيم العمالة بين البلدين

التقى وزير العمل محمد حيدر، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، نظيره المصري السيد حسن رداد إبراهيم، في مقر وزارة العمل المصرية في القاهرة، بمشاركة وفدين من الوزارتين، وكان عرض لملفات ذات اهتمام مشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

تناول اللقاء متابعة مشروع اتفاقية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل اللبنانية والمصرية التي تم وضع اللمسات الأخيرة عليها، حيث اتفق الوزيران على توقيعها خلال لقاء يُعقد في بيروت في موعد يُحدد لاحقاً. 

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين، وتعزيز التنسيق في إدارة ملفات العمالة، بما يسرّع الإجراءات، ويرفع مستوى الشفافية، ويعزز الرقابة، ويسهم في تنظيم سوق العمل في البلدين.

كما تم عرض واقع العمالة المصرية في لبنان، والقطاعات التي يمكن الاستفادة منها، ولا سيما قطاعات الزراعة والبناء والأفران، في ضوء احتياجات سوق العمل اللبناني إلى عمالة ماهرة ومدربة.

وأبدى الجانب المصري استعداده لوضع آلية متكاملة تضمن وصول العامل المصري إلى لبنان وهو يتمتع بالكفاءة والخبرة المطلوبة، من خلال إخضاعه لبرامج تدريب واختبارات مهنية داخل مصر قبل سفره، للتأكد من إتقانه للمهنة التي سيزاولها، وتعريفه بالقوانين اللبنانية الناظمة للعمل، وبحقوقه وواجباته، بما يسهم في حماية العامل وصاحب العمل، وتنظيم سوق العمل في البلدين.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي العمل وتطوير التعاون في مجالات التدريب المهني، وتأهيل العمالة، وتبادل الخبرات، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

في ختام اللقاء، جال الوزيران في ورش التدريب المهني المعجل المتنقلة التابعة لوزارة العمل المصرية، حيث اطّلع الوزير حيدر على هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة أخيرا، واستمع إلى شرح حول آلية عملها ودورها في تأهيل وتدريب العمالة وفق احتياجات سوق العمل، معرباً عن اهتمامه بالاستفادة من هذه التجربة ودراسة إمكانية تطبيق نماذج مماثلة في لبنان.
 

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