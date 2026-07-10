جعجع بعد لقاء عون: قرارات الدولة الشرعية يجب أن تُحترم والسلاح بيد الدولة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان لا يمكن أن يبقى في المجهول، مشدداً على أن قيام الدولة يتطلب وجود جيش واحد وسلاح واحد داخل الدولة.وقال جعجع إن المطالبة بإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل من الجنوب يجب أن تترافق مع قيام دولة حقيقية، لافتاً إلى أن لبنان من بين دول المنطقة التي تتمتع بسلطة شرعية وفعلية، باعتبار أن لديه 128 نائباً انتخبهم اللبنانيون، ورئيس جمهورية انتُخب بـ100 صوت، إضافة إلى منح المجلس النيابي الثقة مرتين لحكومة الرئيس نواف سلام.وأضاف: "من هي الدولة في لبنان؟ رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، وقراراتها يجب الامتثال لها".وتوجه جعجع برسالة إلى المواطنين الشيعة، قائلاً: "أنتم لستم مستهدفين وأنتم لبنانيون، وعليكم أن تصطفوا إلى جانب الدولة".