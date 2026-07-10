بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 13 تموز 2026 في عين التينة.