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وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات
أخبار لبنان
2026-07-10 | 07:00
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وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات
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وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات
تفقد وزير الزراعة نزار هاني منطقة النبطية، حيث جال في دائرة الزراعة وعدد من الحقول الزراعية والخيم البلاستيكية التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الحرب.
وأكد هاني أن القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 في المئة من الأضرار الزراعية تركزت في جنوب لبنان، ومتعهدًا بدعم المزارعين والمساهمة في استعادة هذا القطاع الحيوي في أسرع وقت.
واستهل الوزير جولته بزيارة دائرة الزراعة في النبطية، التي عادت إلى العمل مباشرة بعد وقف إطلاق النار، قبل أن ينتقل إلى اتحاد بلديات الشقيف، حيث التقى رؤساء الاتحادات والفعاليات الزراعية، واستمع إلى مطالبهم والهواجس التي يواجهها المزارعون في المرحلة الحالية.
واختتم هاني جولته بزيارة أحد المراكز الزراعية المتضررة، مطلعًا ميدانيًا على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة العدوان.
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