توضيح من أمن الدولة: لوحات التسجيل مزوّرة وتحقيق لكشف المتورطين

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تدوال معلومات وصوراً تتعلق باستخدام لوحات تسجيل مدنية عائدة للمديرية العامة لأمن الدولة من قبل أشخاص مجهولين.



وأوضحت المديرية أن هذه الارقام المدنية مخصصة لهذه المديرية العامة ولكن اللوحات المعدنية الموجودة على السيارة الظاهرة في الصورة مزورة ولا تعود لأي من آلياتها العاملة، وأن الجهات المختصة باشرت فوراً تحقيقاً شاملاً بإشراف القضاء العسكري لتحديد كيفية استخدامها، وكشف هوية المتورطين، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقهم".







