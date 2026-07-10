الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها النووية ودور أجهزتها الاستخباراتية
أخبار لبنان
2026-07-10 | 07:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها النووية ودور أجهزتها الاستخباراتية
تعتزم كوريا الشمالية تعزيز قدراتها النووية "كمّا ونوعا"، في إطار سعيها إلى تحديث جيشها ورفع جاهزيتها القتالية، على ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وذكرت الوكالة أن هذا الإعلان صدر خلال اجتماع موسع عُقد الخميس للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم.
وأشارت إلى أن التدابير العسكرية التي أُقرّت في الاجتماع شملت قرارا بـ"تعزيز القوة النووية كمّا ونوعا، ومواصلة خطة توحيد القواعد العسكرية وتخصيصها وتحديثها".
وأضافت الوكالة أنه سيتم تحديث البنية التحتية التقنية للأنظمة القتالية، كما ستعمل بيونغ يانغ على "تسريع بناء قواعد بحرية حديثة".
كذلك، تسعى بيونغ يانغ إلى توسيع نطاق مهام ووظائف مكتب الاستطلاع والاستخبارات العام، وهو جهاز الاستخبارات العسكرية المسؤول عن العمليات المتعلقة بكوريا الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أبلغ المشاركين في الاجتماع بأن أمن البلاد وسلامتها لا يتحققان إلا بوجود "جيش قوي" والتصدي لمختلف التهديدات.
ورأى هونغ مين، وهو باحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، أن الخطوة الأخيرة لكوريا الشمالية تعكس رغبة بيونغ يانغ في النظر إلى الكوريتين على أنهما "دولتان متخاصمتان"، مما قد ينهي العمل بالإطار السابق القائم على اتفاق الهدنة.
وقال لوكالة فرانس برس "يكتسب الاستطلاع العسكري بُعدا مختلفا في إطار العلاقة بين دولتين، لأن الأنشطة الاستخباراتية الموجهة ضد دولة ذات سيادة قد تترتب عليها تداعيات دبلوماسية".
وتؤكد بيونغ يانغ أنها دولة نووية منذ انهيار القمة التي جمعت كيم ونظيره الأميركي دونالد ترامب في هانوي عام 2019 بسبب خلافات بشأن نطاق نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات.
وتخضع الدولة المعزولة لسلسلة عقوبات بسبب برنامجها النووي الذي تعهد قادتها مواصلة تطويره باعتباره رادعا أساسيا في مواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
- تجسس عسكري -
سبق أن أشار خبراء إلى أن كوريا الشمالية، في مقابل القوات التي أرسلتها لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، تسعى إلى الحصول على تكنولوجيا عسكرية، تشمل أقمارا اصطناعية للمراقبة.
وفي العام 2023، نجحت كوريا الشمالية في وضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في مدار الأرض، مؤكدة أنه يتيح لها مراقبة مواقع عسكرية رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس إنها "تراقب من كثب" أي تطورات تتعلق بالتوسع في وظائف هذه الوحدة الكورية الشمالية ومهامها.
منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953، نفذت كوريا الشمالية عمليات تجسس راوحت بين جمع معلومات استخباراتية واغتيالات، بما في ذلك اغتيال لي هان يونغ، ابن شقيق الزوجة السابقة للزعيم الراحل كيم جونغ إيل، سنة 1997.
وكان جيونغ سو-إيل أحد أشهر جواسيس كوريا الشمالية، وقد دخل كوريا الجنوبية في العام 1984 متخفيا بهوية أكاديمي فيليبيني لبناني يدعى محمد قانصو.
بعد انكشاف أمره، قضى عدة أحكام بالسجن في كوريا الجنوبية، قبل أن يتجه لاحقا إلى العمل الأكاديمي، متخصصا في تاريخ طريق الحرير وتاريخ غرب آسيا.
ولا تزال كوريا الشمالية في حالة حرب من الناحية التقنية مع جارتها الجنوبية باعتبار أن النزاع الذي دار بينهما في الفترة من 1950 إلى 1953 انتهى باتفاقية هدنة، وليس بمعاهدة سلام.
أخبار لبنان
الشمالية
تعتزم
تعزيز
قدراتها
النووية
أجهزتها
الاستخباراتية
التالي
الوزير حيدر من الضمان: خطوات إصلاحية كبيرة في الصندوق ولتعاون بناء مع نقابات المهن الصحيّة
توضيح من أمن الدولة: لوحات التسجيل مزوّرة وتحقيق لكشف المتورطين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-15
غروسي: كوريا الشمالية تعزز قدراتها النووية بشدة
أخبار دولية
2026-04-15
غروسي: كوريا الشمالية تعزز قدراتها النووية بشدة
0
أخبار دولية
2026-04-15
غروسي: كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة" في قدرتها على صنع أسلحة نووية
أخبار دولية
2026-04-15
غروسي: كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة" في قدرتها على صنع أسلحة نووية
0
أخبار دولية
2026-06-08
إعلام صيني: الرئيس الصيني يقول إنه يعتزم رفع العلاقات مع كوريا الشمالية إلى مستويات جديدة
أخبار دولية
2026-06-08
إعلام صيني: الرئيس الصيني يقول إنه يعتزم رفع العلاقات مع كوريا الشمالية إلى مستويات جديدة
0
أخبار دولية
2026-06-05
الرئيس الصيني يعتزم زيارة كوريا الشمالية يومي 8 و9 حزيران
أخبار دولية
2026-06-05
الرئيس الصيني يعتزم زيارة كوريا الشمالية يومي 8 و9 حزيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:35
وزير الزراعة يواصل جولته الجنوبية ويلتقي في اتحاد بلديات قضاء صور نواب المنطقة ورؤساء البلديات وممثلي المزارعين والصيادين
أخبار لبنان
10:35
وزير الزراعة يواصل جولته الجنوبية ويلتقي في اتحاد بلديات قضاء صور نواب المنطقة ورؤساء البلديات وممثلي المزارعين والصيادين
0
أخبار لبنان
10:09
الراعي استقبل السفير الاسباني وشخصيات... كنعان: مصدر قوتنا وحدتنا خلف الدولة وخلف رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
10:09
الراعي استقبل السفير الاسباني وشخصيات... كنعان: مصدر قوتنا وحدتنا خلف الدولة وخلف رئيس الجمهورية
0
أخبار لبنان
09:02
جابر بحث مع الحاج حسن وطليس في واقع البلديات واحتياجاتها في المناطق المتضررة
أخبار لبنان
09:02
جابر بحث مع الحاج حسن وطليس في واقع البلديات واحتياجاتها في المناطق المتضررة
0
أخبار لبنان
08:47
الرئيس عون لوفد" الجمهورية القوية": لن أتراجع عن قرار التفاوض والانتقادات تهدف إلى إعادة الملف اللبناني ورقة بيد إيران
أخبار لبنان
08:47
الرئيس عون لوفد" الجمهورية القوية": لن أتراجع عن قرار التفاوض والانتقادات تهدف إلى إعادة الملف اللبناني ورقة بيد إيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-24
باسيل من جبيل: اذا اردتم تأجيل الانتخابات بسبب طلب خارجي أو داخلي يجب أن يكون لديكم الجرأة لتبرير ذلك
أخبار لبنان
2026-02-24
باسيل من جبيل: اذا اردتم تأجيل الانتخابات بسبب طلب خارجي أو داخلي يجب أن يكون لديكم الجرأة لتبرير ذلك
0
أخبار لبنان
2026-06-29
مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره
أخبار لبنان
2026-06-29
مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره
0
أخبار لبنان
2026-02-09
انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع المبنى المنهار في طرابلس... والحصيلة: 14 ضحية و8 جرحى
أخبار لبنان
2026-02-09
انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع المبنى المنهار في طرابلس... والحصيلة: 14 ضحية و8 جرحى
0
آخر الأخبار
2026-03-16
وكالة نقلا عن متحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: مراكز الدعم اللوجستي والخدمات التابعة لمجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد في البحر الأحمر تُعد أهدافا
آخر الأخبار
2026-03-16
وكالة نقلا عن متحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: مراكز الدعم اللوجستي والخدمات التابعة لمجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد في البحر الأحمر تُعد أهدافا
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:20
من المطبخ الأرجنتيني: فيليه السمك بتتبيلة الشيمتشوري على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:20
من المطبخ الأرجنتيني: فيليه السمك بتتبيلة الشيمتشوري على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
رياضة
07:33
المغرب يودّع المونديال... وإسبانيا وبلجيكا إلى المواجهة
رياضة
07:33
المغرب يودّع المونديال... وإسبانيا وبلجيكا إلى المواجهة
0
أخبار لبنان
07:00
وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات
أخبار لبنان
07:00
وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات
0
أخبار لبنان
06:32
جعجع بعد لقاء عون: قرارات الدولة الشرعية يجب أن تُحترم والسلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
06:32
جعجع بعد لقاء عون: قرارات الدولة الشرعية يجب أن تُحترم والسلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
03:27
الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة
أخبار لبنان
03:27
الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة
0
موضة وجمال
14:20
لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27
موضة وجمال
14:20
لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27
0
أمن وقضاء
14:11
فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان
أمن وقضاء
14:11
فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان
0
أخبار دولية
14:08
التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35
أخبار دولية
14:08
التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35
0
أخبار دولية
14:04
ساحة لبنان بين واشنطن وطهران
أخبار دولية
14:04
ساحة لبنان بين واشنطن وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:19
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:19
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
2
أخبار دولية
16:13
وزير الداخلية السوري يعلن توقيف خلية مسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون
أخبار دولية
16:13
وزير الداخلية السوري يعلن توقيف خلية مسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون
3
أخبار لبنان
02:38
الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان تنفيذ «صيغة الإطار» وانتشار الجيش في الجنوب
أخبار لبنان
02:38
الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان تنفيذ «صيغة الإطار» وانتشار الجيش في الجنوب
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-7-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-7-2026
5
أخبار لبنان
12:37
علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة
أخبار لبنان
12:37
علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة
6
أخبار لبنان
07:00
بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل
أخبار لبنان
07:00
بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل
7
خبر عاجل
05:54
معلومات للـLBCI: عون أبلغ معنيين بأن حزب الله لم يتجاوب مع كل المساعي التي بذلها من أجل تفادي الحرب الاسرائيلية وتبين أن ورقته هي مع طهران
خبر عاجل
05:54
معلومات للـLBCI: عون أبلغ معنيين بأن حزب الله لم يتجاوب مع كل المساعي التي بذلها من أجل تفادي الحرب الاسرائيلية وتبين أن ورقته هي مع طهران
8
أخبار دولية
17:11
كارني يؤكد أن كندا لا تريد إعطاء دروس للسعودية بشأن حقوق الإنسان
أخبار دولية
17:11
كارني يؤكد أن كندا لا تريد إعطاء دروس للسعودية بشأن حقوق الإنسان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More