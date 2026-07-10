الجميّل يبحث مع صناعيي البقاع في سبل دعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفداً من تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة رئيس التجمع نقولا أبو فيصل، في حضور أعضاء مجلس إدارة التجمع، رئيس إقليم زحلة الكتائبي روجيه زلاقط، ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الحزب لارا سعادة.



‎وتناول اللقاء واقع القطاع الصناعي في لبنان والتحديات التي تواجهه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى السبل الكفيلة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل.



‎وشدّد الجميّل على أن الصناعة اللبنانية" تشكّل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني"، مؤكداً" ضرورة توفير كل مقومات الصمود والتطور لهذا القطاع الحيوي، عبر إقرار سياسات إصلاحية تؤمّن بيئة حاضنة للإنتاج والاستثمار".



واستذكر في هذا السياق الوزير الشهيد بيار الجميّل وشعاره "بتحب لبنان... حبّ صناعتو"، معتبراً أن "هذا الشعار لا يزال يجسّد رؤية متكاملة تقوم على دعم الإنتاج الوطني وتعزيز ثقة اللبنانيين بقدراتهم".



‎من جهته، أكد بو فيصل ان "اللقاء يفتتح جولة على الفاعليات لعرض مطالب صناعيي البقاع وأبرزها تحسين واقع البنية التحتية في البقاع واعادة ربط المنطقة ببيروت عبر سكة حديد، إضافة إلى مكافحة التهريب وإنشاء منطقة اقتصادية حرّة في المنطقة".