جابر بحث مع الحاج حسن وطليس في واقع البلديات واحتياجاتها في المناطق المتضررة

استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة النائب حسين الحاج حسن، يرافقه المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة أ"مل" بسام طليس، حيث تناول البحث الأوضاع الإنمائية والخدماتية في المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما واقع البلديات واحتياجاتها.وتم التطرق الى المستحقات المالية المخصصة للبلديات وسبل تأمينها بما يمكّن البلديات من الاضطلاع بدورها في إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.وأكد الوزير جابر "أن وزارة المالية تبذل كل الجهود الممكنة في هذا الشأن وفق الأصول، بما يساعد البلديات على القيام بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة"، مشددا على "أن استعادة الدولة لدورها كاملاً في مختلف المناطق المتضررة تبقى أولوية، من خلال تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية، ولا سيما مع وزارة الأشغال العامة والنقل، بما يسرّع تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل واستعادة الخدمات والبنى التحتية، ويؤكد حضور الدولة إلى جانب مواطنيها".