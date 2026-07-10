الرئيس عون لوفد" الجمهورية القوية": لن أتراجع عن قرار التفاوض والانتقادات تهدف إلى إعادة الملف اللبناني ورقة بيد إيران

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد كتلة "الجمهورية القوية" برئاسة سمير جعجع ان" الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل، لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل اكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدءا من العام 1949".







اضاف:"أؤكد لكم انني لن اتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، مع اصراري على ان تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه، وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها".







واشار الرئيس عون الى انه" اتخذ خيارا صعباً، والطريق ليس معبدا، بسبب موازين القوى، والحسابات الإسرائيلية، والوضع الإيراني – الأميركي، وغيرها من التعقيدات، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها، ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها".







وسأل:" لماذا على الشعب اللبناني ان يواصل دفع اثمان حروب اشتعلت بايعاز من الخارج ولمصالح هذا الخارج؟".







واكد ان" صيغة الاطار ستعيد الى لبنان حقوقه بالطرق الديبلوماسية، في حال التزام اسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها". وقال:"لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية، وخصوصاً في ظل الزخم الأميركي الحالي في الاهتمام بلبنان وقدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لتذليل العراقيل التي تضعها".







واوضح ان"الأمور في طور الحلحلة تباعاً، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار، تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد ايران".

