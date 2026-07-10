وزير الزراعة يواصل جولته الجنوبية ويلتقي في اتحاد بلديات قضاء صور نواب المنطقة ورؤساء البلديات وممثلي المزارعين والصيادين

واصل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني جولته في جنوب لبنان، حيث عقد لقاءً في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، بحضور رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد، والنواب حسين جشي، وعلي خريس، والدكتورة عناية عز الدين، ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، ورئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، وممثل نقابة صيادي الأسماك سامي رزق، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات والفعاليات المعنية.



واستُهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، رحّب فيها بوزير الزراعة والوفد المرافق، مؤكداً أهمية الزيارة للاطلاع ميدانياً على واقع القطاع الزراعي في الجنوب وحجم الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.



ثم ألقى رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد كلمة شكر فيها الوزير هاني على زيارته، معتبراً أنها تعكس اهتمام وزارة الزراعة بالوقوف إلى جانب المزارعين والصيادين في هذه الظروف الصعبة، آملاً أن تبادر الوزارة إلى إطلاق مشاريع وبرامج لدعم القطاع الزراعي، وتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمزارعين، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية المتضررة، بما يساهم في تعزيز صمود أبناء الجنوب واستمرار العملية الإنتاجية.



كما كانت لكل من النائب علي خريس، والنائب الدكتورة عناية عز الدين، والنائب حسين جشي مداخلات تناولت واقع القطاع الزراعي في الجنوب، حيث شددوا على ضرورة الإسراع في دعم المزارعين والصيادين وتعويض المتضررين من العدوان الإسرائيلي، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية، بما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي ويعزز صمود أبناء القرى الجنوبية في أرضهم.



بعد ذلك، اطّلع الوزير هاني من المزارعين والصيادين على واقع القطاع الزراعي في قضاء صور والجنوب عموماً، واستمع إلى عرض مفصل للتحديات التي يواجهونها، وفي مقدمتها الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأراضي الزراعية والبنى التحتية وشبكات الري ومرافق الصيد البحري، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان.



كما ناقش المجتمعون الصعوبات التي تعترض استمرار الإنتاج الزراعي والسمكي، وسبل دعم المزارعين والصيادين وتعويض المتضررين، إضافة إلى وضع خطة لإعادة تأهيل القطاع وتعزيز صموده في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.



وأكد المشاركون أهمية مواكبة وزارة الزراعة لهذه التحديات، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتأمين الدعم اللازم، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم صمود أبناء المناطق الجنوبية.



كما تحدث ايضا رئيس مزارعي الجنوب محمد الحسيني الذي وضع الوزير في حجم الاضرار الزراعية والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي.