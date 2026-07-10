الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الزراعة يواصل جولته الجنوبية ويلتقي في اتحاد بلديات قضاء صور نواب المنطقة ورؤساء البلديات وممثلي المزارعين والصيادين

أخبار لبنان
2026-07-10 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الزراعة يواصل جولته الجنوبية ويلتقي في اتحاد بلديات قضاء صور نواب المنطقة ورؤساء البلديات وممثلي المزارعين والصيادين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزير الزراعة يواصل جولته الجنوبية ويلتقي في اتحاد بلديات قضاء صور نواب المنطقة ورؤساء البلديات وممثلي المزارعين والصيادين

واصل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني جولته في جنوب لبنان، حيث عقد لقاءً في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، بحضور رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد، والنواب حسين جشي، وعلي خريس، والدكتورة عناية عز الدين، ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، ورئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، وممثل نقابة صيادي الأسماك سامي رزق، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات والفعاليات المعنية.

واستُهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، رحّب فيها بوزير الزراعة والوفد المرافق، مؤكداً أهمية الزيارة للاطلاع ميدانياً على واقع القطاع الزراعي في الجنوب وحجم الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

ثم ألقى رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد كلمة شكر فيها الوزير هاني على زيارته، معتبراً أنها تعكس اهتمام وزارة الزراعة بالوقوف إلى جانب المزارعين والصيادين في هذه الظروف الصعبة، آملاً أن تبادر الوزارة إلى إطلاق مشاريع وبرامج لدعم القطاع الزراعي، وتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمزارعين، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية المتضررة، بما يساهم في تعزيز صمود أبناء الجنوب واستمرار العملية الإنتاجية.

كما كانت لكل من النائب علي خريس، والنائب الدكتورة عناية عز الدين، والنائب حسين جشي مداخلات تناولت واقع القطاع الزراعي في الجنوب، حيث شددوا على ضرورة الإسراع في دعم المزارعين والصيادين وتعويض المتضررين من العدوان الإسرائيلي، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية، بما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي ويعزز صمود أبناء القرى الجنوبية في أرضهم.

بعد ذلك، اطّلع الوزير هاني من المزارعين والصيادين على واقع القطاع الزراعي في قضاء صور والجنوب عموماً، واستمع إلى عرض مفصل للتحديات التي يواجهونها، وفي مقدمتها الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأراضي الزراعية والبنى التحتية وشبكات الري ومرافق الصيد البحري، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان.

كما ناقش المجتمعون الصعوبات التي تعترض استمرار الإنتاج الزراعي والسمكي، وسبل دعم المزارعين والصيادين وتعويض المتضررين، إضافة إلى وضع خطة لإعادة تأهيل القطاع وتعزيز صموده في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وأكد المشاركون أهمية مواكبة وزارة الزراعة لهذه التحديات، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتأمين الدعم اللازم، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم صمود أبناء المناطق الجنوبية. 

كما تحدث ايضا رئيس مزارعي الجنوب محمد الحسيني الذي وضع الوزير في حجم الاضرار الزراعية والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي.

أخبار لبنان

الزراعة

يواصل

جولته

الجنوبية

ويلتقي

اتحاد

بلديات

المنطقة

ورؤساء

البلديات

وممثلي

المزارعين

والصيادين

LBCI التالي
مخزومي: للتحرك فورا لإصلاح جهاز السكانر في معبر المصنع
الراعي استقبل السفير الاسباني وشخصيات... كنعان: مصدر قوتنا وحدتنا خلف الدولة وخلف رئيس الجمهورية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-07

المفتي إمام اطلع من نائب رئيس اتحاد بلديات الكورة على قرار التمديد لشركات الترابة وحيثياته

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-13

رسامني بحث مع نواب ووفد من اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار ملفات إنمائية ومشاريع بنى تحتية

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-21

اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل: متضامنون مع أبناء المدن الصامدة

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-27

وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور دعت النازحين للتوجه إلى المدينة الرياضية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:59

العثور على جثة مواطن داخل غرفة في احد فنادق طبرجا

LBCI
أخبار لبنان
14:54

مصلحة الليطاني واصلت إزالة ألواح الطاقة الشمسية المخالفة على عقارها في درب السيم

LBCI
أخبار لبنان
13:58

سلام التقى اردوغان: جدد لي وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لسعيه الى تأمين انسحاب اسرائيل من كامل أراضيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

جامعة AUST تخرّج 600 طالب وطالبة وتراهن على مواكبة المستقبل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:56

قاليباف: أحدث المواجهات لن تنتهي أبدا باستسلام إيران

LBCI
صحف اليوم
2026-02-15

بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي

LBCI
آخر الأخبار
12:57

قاليباف: إيران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأميركيون ما ورد في مذكرة التفاهم

LBCI
آخر الأخبار
12:59

الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان بحث في اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر التطورات الإقليمية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:47

فرنسا احتفلت بدل أن تحترق... ليلة هادئة بعد التأهل إلى نصف النهائي

LBCI
رياضة
13:45

آخر المستجدات والمواجهات المنتظرة في كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

جامعة AUST تخرّج 600 طالب وطالبة وتراهن على مواكبة المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جدل بعد دعاوى مصرف لبنان... والخواجة يرد ببيان توضيحي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:35

حظر كان يفترض أن يبعد من هم دون الـ16 عن منصات التواصل... لكن المراهقين وجدوا الطريق إلى حساباتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

سكانر المصنع المعطل يعرقل التصدير إلى السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا كل ما عليكم معرفته عن تبديل جوازات سفركم القديمة الى بيومترية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

مِن "مَن تشجّع في المونديال؟" الى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

نتنياهو يرفع سقف التصعيد على جبهتي لبنان وإيران وسط حسابات سياسية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أخبار دولية
16:13

وزير الداخلية السوري يعلن توقيف خلية مسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون

LBCI
أخبار لبنان
07:00

بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل

LBCI
أخبار لبنان
02:38

الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان تنفيذ «صيغة الإطار» وانتشار الجيش في الجنوب

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-7-2026

LBCI
خبر عاجل
05:54

معلومات للـLBCI: عون أبلغ معنيين بأن حزب الله لم يتجاوب مع كل المساعي التي بذلها من أجل تفادي الحرب الاسرائيلية وتبين أن ورقته هي مع طهران

LBCI
أخبار دولية
17:11

كارني يؤكد أن كندا لا تريد إعطاء دروس للسعودية بشأن حقوق الإنسان

LBCI
خبر عاجل
05:07

معلومات للـLBCI: عون أكد أنه إذا لم يتجاوب حزب الله مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب فسيتحمّل مسؤولية قراره ويثبت أن خياره إيراني وليس لبنانياً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More