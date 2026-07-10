مخزومي: للتحرك فورا لإصلاح جهاز السكانر في معبر المصنع

اعتبر النائب فؤاد مخزومي، أن "قرار المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية يشكل خطوة استراتيجية تعكس ثقتها بلبنان ورغبتها في دعم اقتصاده، وفرصة وطنية لا يجوز التفريط بها، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني، ودعم المزارعين والصناعيين، وتعزيز فرص العمل".



وقال مخزومي عبر منصة "إكس": "من غير المقبول إطلاقا أن تعرض هذه الفرصة للخطر بسبب تعطل جهاز السكانر في معبر المصنع، بما يعرقل حركة التصدير البري إلى المملكة ويلحق خسائر بالمصدرين والاقتصاد اللبناني".



وأضاف: "وإذا صح أن الجهاز متعطل منذ أكثر من عشرة أيام، فإن التأخر في إصلاحه يثير علامات استفهام كبيرة حول مستوى الجهوزية وسرعة الاستجابة. فكل يوم تأخير يكلف لبنان خسائر اقتصادية ويبعث برسالة سلبية إلى الشركاء الذين أعادوا فتح أسواقهم أمام المنتجات اللبنانية".



ورأى "هذا التقصير يطرح أسئلة جدية حول المسؤولية والإدارة، فكيف يترك مرفق حيوي بهذا المستوى من الأهمية من دون صيانة أو خطة طوارئ؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟ أدعو الحكومة والوزارات والإدارات المعنية إلى التحرك الفوري لإصلاح الجهاز وإعادة انتظام حركة التصدير، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من قصر أو أهمل".



وشدد على أن "الحفاظ على ثقة المملكة العربية السعودية ليس مجرد واجب إداري، بل مسؤولية وطنية، ومصالح اللبنانيين واقتصادهم ليست قابلة للإهمال أو التأجيل".