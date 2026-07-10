سلام التقى اردوغان: جدد لي وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لسعيه الى تأمين انسحاب اسرائيل من كامل أراضيه

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه "في مرحلة إقليمية دقيقة تستدعي أعلى درجات التشاور والتنسيق بين الدول الصديقة، لبّيت دعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الى عشاء عمل أقامه في اسطنبول، في إطار زيارتي الرسمية إلى الجمهورية التركية".



ولفت سلام الى أن اللقاء اللذي شارك فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شكل مناسبة لتأكيد اهمية تعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا والعمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية – التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.



وثمن الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان، خصوصا خلال الاشهر الاخيرة على مستوى المساعدات الانسانية.



وأكد للرئيس اردوغان أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وبالعمل على بسط سلطته الكاملة على أراضيه، وأنه يسعى إلى حشد دعم كل الدول الصديقة والشقيقة، من أجل تأمين وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها من كامل الأراضيه.



وقال رئيس الحكومة إن "الرئيس أردوغان جدد له وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لسعيه الى تأمين انسحاب اسرائيل من كامل أراضيه ولحرصه على استقلال قراره والحفاظ على امنه ووحدة اراضيه واستقراره، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا وتطويره في مختلف المجالات".