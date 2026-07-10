مصلحة الليطاني واصلت إزالة ألواح الطاقة الشمسية المخالفة على عقارها في درب السيم

واصلت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بينها وبين بلدية درب السيم، الأعمال الميدانية لإزالة ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة بصورة غير قانونية ضمن موقع استملاك المصلحة في العقار رقم 1132/ درب السيم، في المنطقة التي تمر فيها شبكة مياه الري الفرعية بقطر 200 ملم.



وأشارت المصلحة في بيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي حفاظاً على منشآت الري التابعة للمصلحة، وصوناً للأملاك العامة المستملكة من أي إشغال أو تعديات قد تعيق أعمال التشغيل والصيانة أو تؤثر على سلامة الشبكة واستمرارية خدمات الري.



ووجهت المصلحة الشكر إلى بلدية درب السيم على تعاونها في تنفيذ هذه الأعمال، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية منشآتها واستملاكاتها، بما يضمن حسن إدارة المرافق العامة والحفاظ على البنية التحتية المائية وفقاً للأصول القانونية.

