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السفيرة بعاصيري التقت أمينة إردوغان وتأكيد عمق العلاقات اللبنانية - التركية وبحث في التعاون الاجتماعي والتربوي والبيئي

أخبار لبنان
2026-07-10 | 15:24
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السفيرة بعاصيري التقت أمينة إردوغان وتأكيد عمق العلاقات اللبنانية - التركية وبحث في التعاون الاجتماعي والتربوي والبيئي
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السفيرة بعاصيري التقت أمينة إردوغان وتأكيد عمق العلاقات اللبنانية - التركية وبحث في التعاون الاجتماعي والتربوي والبيئي

التقت السفيرة سحر بعاصيري سلام السيدة الأولى في الجمهورية التركية أمينة إردوغان، في جلسة ودية عكست عمق العلاقات بين البلدين، وتناولتا خلالها عدداً من الاهتمامات المشتركة، ولا سيما في المجالات الاجتماعية والتربوية والبيئية.

وأبدت إردوغان اهتماماً صادقاً بما يمرّ به لبنان، معربةً عن تمنياتها للشعب اللبناني بالاستقرار والازدهار.

وشكرت السفيرة بعاصيري إردوغان على حسن الاستضافة، معربةً عن أملها في المزيد من التعاون.

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