السيدة الاولى خلال افتتاح مؤتمر "أكثر من امرأة : رحلة الصحة والشفاء والامل": الاهتمام بصحة المرأة هو استثمار في صحة الأسرة

افتتح المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي مؤتمر "More Than a Woman: A Journey of Health, Healing, and Hope"، في حفل أقيم في حرم المستشفى، برعاية وحضور السيدة الأولى، نعمت عون.وشكّل الحفل مناسبة للتأكيد على أهمية دعم صحة المرأة وتعزيز الوعي حول مسيرتها في العلاج والشفاء والأمل، من خلال مؤتمر يجمع بين البعد الطبي والإنساني، ويسلّط الضوء على دور المؤسسات الصحية في مواكبة التطورات العلمية وتقديم رعاية متقدمة تضع المريض في صلب الاهتمام.وتخلّل حفل الافتتاح كلمة ترحيبية لعريفة الحفل الاعلامية السيدة هيلدا خليفة، وكلمات لكل من رئيس المؤتمر الدكتور مارون صادق، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور فادي حداد، والرئيس التنفيذي للمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي ورئيس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان الدكتور بيار يارد، الذين شددوا على أهمية هذا الحدث العلمي والطبي في دعم صحة المرأة وتطوير جودة الرعاية الصحية في لبنان.كما ألقت السيدة الأولى، نعمت عون، كلمة بالمناسبة، أكدت فيها أهمية دعم المبادرات الصحية والإنسانية التي تعنى بصحة المرأة، مشيدةً بالدور الذي تؤديه المؤسسات الطبية في تعزيز الوعي وتقديم الرعاية المتقدمة للمرضى.وقالت: "يسرّني أن أكون بينكم اليوم في هذا الصرح الوطني الجامع، المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، الذي أثبت، كما أثبت لبنان مرارًا، أن الإرادة أقوى من الأزمات، وأن الإيمان بالإنسان هو الطريق إلى العبور. فعلى الرغم من كل ما مرّ به وطننا، بقي هذا المستشفى رسالة أمل، وواصل رسالته الإنسانية إلى جانب لبنان، وإلى جانب كل مريض يحتاج إلى الرعاية والأمل".وأضافت: "اليوم، لا نحتفل بإطلاق إنجاز طبي جديد فحسب، بل نحتفل بإرادة لا تعرف الاستسلام، لأن لبنان يستحق أفضل رعاية صحية، وأفضل ما يمكن أن نقدمه لأبنائه.إن عنوان هذا المؤتمر، "أكثر من امرأة"، يحمل رسالة عميقة. فالمرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي صانعة الأجيال، وشريكة في العمل والإنتاج، وقلب الأسرة، والركن الأساسي في تماسك العائلة، وغرس القيم، وبناء المستقبل".ولفتت الى أن الاهتمام بصحة المرأة ليس قضية تخص المرأة وحدها، بل هو استثمار في صحة الأسرة، وقوة المجتمع، ومستقبل الوطن. فالمرأة السليمة تعني أسرة أكثر استقرارًا، ومجتمعًا أكثر تماسكًا، ولبنان أكثر قدرة على النهوض.وأشارت الى أن مسؤولية الجميع جعل الوقاية، والتوعية، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية حقًا متاحًا لكل امرأة، أينما كانت، معتبرة أن الكرامة تبدأ من حق الإنسان في الصحة، ومن توفير الرعاية التي تحفظ حياته وكرامته.وتوجهت عون بالشكر إلى إدارة المستشفى، وإلى الجسمين الطبي والتمريضي، وإلى جميع الشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز. وأتمنى أن يكون هذا المؤتمر مساحة للحوار، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون، من أجل صحة أفضل لكل امرأة في لبنان.وقالت: "فلنواصل العمل معًا، لأن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي إلى بناء الوطن".كما شهد الحفل الإعلان عن تدشين أول جهاز PET/CT رقمي في لبنان، في خطوة طبية نوعية جاءت ثمرة تعاون بين المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي وDoctors Center، بما يعكس التزام المستشفى بإدخال أحدث التقنيات الطبية إلى لبنان وتوفير خدمات تشخيصية متقدمة للمرضى.وأكد المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي أن هذا الإنجاز يندرج ضمن رؤيته المستمرة لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز دوره الريادي كمركز جامعي استشفائي يواكب الابتكار الطبي، ويدعم المبادرات العلمية التي تخدم الإنسان والمجتمع.واختُتم بالتأكيد على أن مؤتمر "More Than a Woman" ليس مجرّد حدث طبي، بل محطة إنسانية وعلمية تهدف إلى نشر الأمل، وتعزيز ثقافة الوقاية، ودعم صحة المرأة في مختلف مراحل حياتها.