أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان.وقال فاديفول في مقابلة مع صحيفة "دير تاغسشبيغل": "نحن وفرنسا نريد صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان، من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط".ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المبادرة في اجتماع المجلس الوزاري الألماني - الفرنسي، الذي سيعقد في 17 تموز.