سلام عزّى بوفاة أمير قطر السابق: سيبقى حاضراً في ذاكرة اللبنانيين لما قدّمه للبنان من دعمٍ سياسي وإنساني

تقدّم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بأحرّ التعازي إلى دولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وقال: "سيبقى الراحل حاضراً في ذاكرة اللبنانيين جميعاً لما قدّمه للبنان من دعمٍ سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهودٍ في خدمة الاستقرار في البلاد".



وأضاف: "أتوجّه، على وجه الخصوص، بخالص التعازي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سائلاً الله تعالى أن يتغمّد فقيد العالمين العربي والإسلامي الكبير بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهلنا في دولة قطر الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".