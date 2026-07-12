يعقوبيان للـLBCI: صندوق النقد لا يريد شبط أموال المودعين وهذه "كذبة"... وهذا ما قالته بشأن الاتفاق الموقّع في واشنطن

رأت النائبة بولا يعقوبيان أنه "علينا أن نرى كيف يمكننا تحقيق استقرار مستدام في لبنان"، معتبرة أن هذا يمرّ عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.



وقالت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "عندما نجلس على طاولة المفاوضات، يجب أن يكون المفاوض اللبناني مسلحا أكثر بعتاد".



وأشارت يعقوبيان الى أن "الاتفاق الحالي الذي تمّ التوقيع عليه في واشنطن لن يصل الى مجلس الوزراء ولا الى مجلس النواب".



ولفتت الى أن "المادة 52 من الدستور سمحت لرئيس الجمهورية بحق التفاوض وهو استخدم هذا الحق"، قائلا: "في الموضوع القانوني والدستوري، فإن ما تمّ هو قانوني مئة بالمئة".



وأضافت: "أما في الموضوع السياسي، فكانت النظرة بالنسبة إليّ، أنه كان بإمكاننا الإنتظار أكثر ونفاوض أكثر ونحاول تحصيل أي شيء إضافي من إسرائيل".

وشددت يعقوبيان على أنه "لا يمكن التعويل على إعادة إعمار ولا على مساعدة ولا على أي "شيك على بياض" من دون التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".



وقالت: "صندوق النقد الدولي لا يريد شبط أموال المودعين، وهذه "كذبة"، ولا يريد إغلاق المصارف وإفلاسها".



وأكدت أن مصلحة لبنان هي بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.