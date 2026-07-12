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حبيب يعزّي أمير قطر ويؤجل احتفال اليوبيل الذهبي لمصرف الإسكان
أخبار لبنان
2026-07-12 | 05:33
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حبيب يعزّي أمير قطر ويؤجل احتفال اليوبيل الذهبي لمصرف الإسكان
وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برقية تعزية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ووزرائها ونوابها، بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
قال فيها: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق. في هذه المناسبة الأليمة، أتقدّم إلى سموكم الكريم، وإلى أسرة آل ثاني الكريمة، وحكومة دولة قطر، والشعب القطري الشقيق، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان. وانطلاقاً من مشاعر الوفاء والاحترام لدولة قطر الشقيقة، وحرصاً على أن تُقام هذه المناسبة في أجواءٍ تليق برسالتها النبيلة، فقد تقرّر تأجيل الاحتفال الذي كان مقرّراً يوم الثلاثاء 14 تموز 2026، الساعة العاشرة صباحاً، في مقرّ مصرف الإسكان، إلى موعدٍ يُحدَّد لاحقاً".
أخبار لبنان
مصرف الإسكان
أنطوان حبيب
قطر
وفاة
حمد بن خليفة آل ثاني
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