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عودة: الوطن ليس مكانًا للتباهي بالمواهب والإنجازات... وعلى أبناء الوطن الواحد حمل بعضهم بعضًا وتفهم بعضهم البعض

أخبار لبنان
2026-07-12 | 06:17
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عودة: الوطن ليس مكانًا للتباهي بالمواهب والإنجازات... وعلى أبناء الوطن الواحد حمل بعضهم بعضًا وتفهم بعضهم البعض
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عودة: الوطن ليس مكانًا للتباهي بالمواهب والإنجازات... وعلى أبناء الوطن الواحد حمل بعضهم بعضًا وتفهم بعضهم البعض

شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة على أن الوطن ليس مكانًا للتباهي بالمواهب والإنجازات، بل هو مكان يعيش فيه الجميع في وحدة المحبة والتآخي والمصير المشترك، قائلا: "رغم تعدد المواهب فيه، وهي عطية من الله لا فضل للإنسان فيها، يجب استخدامها من أجل خير الجميع". 

وأضاف في عظة قداس الأحد: "على أبناء الوطن الواحد حمل بعضهم بعضًا، وتفهم بعضهم البعض، "ماقتين للشر وملتصقين بالخير" كما يقول الرسول، الذي يضيف: "محبين بعضكم بعضًا حبًا أخويًا، مبادرين بعضكم بعضًا بالإكرام"، أي بدون تعالٍ وكبرياء وانتفاخ وتسلط. لبناننا بحاجة إلى أن يحب أبناؤه بعضهم بعضًا ويعيشوا في الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، وأن يعملوا من أجل خير الوطن ليعم الخير الجميع، وأن يستعملوا المواهب المتعددة من أجل كرامة الوطن لتعود الكرامة إلى الجميع، لأنه ليس مواطن أكرم من الآخر أو أعلى قيمة أو أعز شأنًا. لذا نرفع الصلاة من أجل عودة الجميع إلى رشدهم كي يعود وطننا إلى نفسه، فيعود الأمل إلى النفوس، وتعود الثقة بلبنان، والإيمان بالمستقبل، وتعود الأمور إلى نصابها بعد عقود مرت والاستقرار مؤجل، والفرص معطلة، والحروب تتوالى، والنزوح يتجدد، والخسائر تتضاعف، والاقتصاد يتراجع، والوطن ينزف".

أخبار لبنان

الياس عودة

الوطن

الإنجازات

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