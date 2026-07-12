إبراهيم الموسوي أكد تمسّك حزب الله بخيار المقاومة: الضغوط الخارجية لن تغيّر هذا النهج

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، تمسّك حزب الله بخيار المقاومة وقيادتها، مشددًا على أن الضغوط الخارجية لن تغيّر هذا النهج.



كما تطرق إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. واعتبر أن لبنان يتصدر بنودها، مهاجمًا منتقديها.