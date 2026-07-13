كركي: تمديد مفاعيل التسهيلات الاستثنائية للمضمونين النازحين لغاية 31 آب المقبل

أصدر المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 841، قضى بموجبها تمديد العمل بمفاعيل المذكرة الإعلامية رقم 826 لغاية 31 آب 2026، وذلك إفساحًا في المجال أمام المضمونين النازحين لاستكمال معاملاتهم بانتظار تحسّن الأوضاع الأمنيّة وعودة الاستقرار.



ويشمل هذا التمديد استمرار العمل بجميع التسهيلات الاستثنائية التي سبق اعتمادها، سيّما:



- السماح بالاستفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة والحصول على الموافقات الاستشفائية عند تعذّر إبراز بعض المستندات المطلوبة، بعد توقيع تعهّد بإحضارها فور استقرار الأوضاع



- تمديد مفاعيل التحقيقات الاجتماعية المنتهية الصلاحية



- تسهيل إجراءات الموافقات المسبقة والمؤخرة والسماح - عند الضرورة - بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال الشهر الواحد وفقاً للأصول المعتمدة.



وذكّرت إدارة الصندوق كل المستشفيات والأطباء والمضمونين كافة وجوب التزام أحكام التعميم الرقم 935/2023، الذي أكّد بصورة واضحة أنّ الوصفات الطبية الخاضعة لتغطية الصندوق تُنظَّم وتُستوفى قيمتها بالليرة اللبنانية.

ودعت جميع المضمونين إلى عدم التردّد في التواصل مع الخط الساخن (71-702027) أو مراجعة مكاتب ومراكز الصندوق، في حال مواجهة أي مشكلة تتعلّق بتقديمات الضمان.