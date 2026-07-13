مياه الجنوب: توقف التغذية على خط توزيع مستديرة مرجان في صيدا بسبب أعمال صيانة

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، إلى "المشتركين المستفيدين في مدينة صيدا"، توقف التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة على خط توزيع قطر 16 انش على دوار مرجان قبالة بنك المتوسط، بدءا من صباح غد الثلاثاء من العاشرة صباحاً لغاية الثالثة بعد الظهر".



وأشارت إلى أن الخط يتغذى منه بشكل أساسي الأحياء من دوار ايليا إلى الكنايات، الأوتوستراد الشرقي، مروراً بجامع دوار الحريري.



وتمنت على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الأقصى، الى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن.