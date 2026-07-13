الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مياه الجنوب: توقف التغذية على خط توزيع مستديرة مرجان في صيدا بسبب أعمال صيانة
أخبار لبنان
2026-07-13 | 03:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مياه الجنوب: توقف التغذية على خط توزيع مستديرة مرجان في صيدا بسبب أعمال صيانة
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، إلى "المشتركين المستفيدين في مدينة صيدا"، توقف التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة على خط توزيع قطر 16 انش على دوار مرجان قبالة بنك المتوسط، بدءا من صباح غد الثلاثاء من العاشرة صباحاً لغاية الثالثة بعد الظهر".
وأشارت إلى أن الخط يتغذى منه بشكل أساسي الأحياء من دوار ايليا إلى الكنايات، الأوتوستراد الشرقي، مروراً بجامع دوار الحريري.
وتمنت على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الأقصى، الى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن.
أخبار لبنان
مياه الجنوب
التغذية
مستديرة مرجان
صيدا
الصيانة
التالي
صليبا للـLBCI: نحن أمام نوعين من الاحتلال والطرق الدبلوماسية هي التي يمكن استخدامها
كركي: تمديد مفاعيل التسهيلات الاستثنائية للمضمونين النازحين لغاية 31 آب المقبل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-22
مياه لبنان الجنوبي: انخفاض التغذية في صيدا بسبب أعمال الصيانة
أخبار لبنان
2026-06-22
مياه لبنان الجنوبي: انخفاض التغذية في صيدا بسبب أعمال الصيانة
0
أمن وقضاء
2026-06-11
"مياه لبنان الجنوبي": انخفاض التغذية في مناطق في صيدا نتيجة أعمال صيانة
أمن وقضاء
2026-06-11
"مياه لبنان الجنوبي": انخفاض التغذية في مناطق في صيدا نتيجة أعمال صيانة
0
أخبار لبنان
2026-06-01
مياه الجنوب إلى مشتركيها في الفوار صيدا: انخفاض التغذية غداً بسبب أعمال تمديد خطوط جديدة
أخبار لبنان
2026-06-01
مياه الجنوب إلى مشتركيها في الفوار صيدا: انخفاض التغذية غداً بسبب أعمال تمديد خطوط جديدة
0
أخبار لبنان
2026-07-08
مياه الجنوب: انخفاض التغذية بسبب توقف خط الخدمات
أخبار لبنان
2026-07-08
مياه الجنوب: انخفاض التغذية بسبب توقف خط الخدمات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
06:07
الحرارة ضمن المعدلات وتشكّل سحب خفيفة بعد الظهر
حال الطقس
06:07
الحرارة ضمن المعدلات وتشكّل سحب خفيفة بعد الظهر
0
أخبار لبنان
06:02
حبيب مكرّمًا صلاح سلمان أحد مؤسّسي مصرف الإسكان: اضطلع بدور محوري في إعداد خطة العمل الأولى للمصرف
أخبار لبنان
06:02
حبيب مكرّمًا صلاح سلمان أحد مؤسّسي مصرف الإسكان: اضطلع بدور محوري في إعداد خطة العمل الأولى للمصرف
0
أخبار لبنان
05:38
وزير الاشغال يزور مرفأ أنتويرب-بروج لتعزيز التعاون البحري ودفع تطوير المرافئ
أخبار لبنان
05:38
وزير الاشغال يزور مرفأ أنتويرب-بروج لتعزيز التعاون البحري ودفع تطوير المرافئ
0
أخبار لبنان
05:11
مخزومي: آن الأوان لأن ينتقل المجتمع الدولي من بيانات الإدانة إلى خطوات حازمة تضع حدًا للاعتداءات الإيرانية المتكررة
أخبار لبنان
05:11
مخزومي: آن الأوان لأن ينتقل المجتمع الدولي من بيانات الإدانة إلى خطوات حازمة تضع حدًا للاعتداءات الإيرانية المتكررة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-04-22
استقرار جويّ طيلة الاسبوع وارتفاع الحرارة
حال الطقس
2026-04-22
استقرار جويّ طيلة الاسبوع وارتفاع الحرارة
0
منوعات
2026-02-19
بعد زيارته جزيرة إبستين... أحمد أبو الرب يثير قلق الجمهور: تهديدات وغرامة مالية وهذه التفاصيل!
منوعات
2026-02-19
بعد زيارته جزيرة إبستين... أحمد أبو الرب يثير قلق الجمهور: تهديدات وغرامة مالية وهذه التفاصيل!
0
اقتصاد
2026-07-10
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
2026-07-10
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
0
آخر الأخبار
2026-06-11
غارة استهدفت مجدلزون في قضاء صور
آخر الأخبار
2026-06-11
غارة استهدفت مجدلزون في قضاء صور
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:58
صليبا للـLBCI: نحن أمام نوعين من الاحتلال والطرق الدبلوماسية هي التي يمكن استخدامها
أخبار لبنان
03:58
صليبا للـLBCI: نحن أمام نوعين من الاحتلال والطرق الدبلوماسية هي التي يمكن استخدامها
0
أخبار لبنان
13:55
فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة
أخبار لبنان
13:55
فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بين يد الله والـVAR… هكذا تعبّد طريق الارجنتين في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بين يد الله والـVAR… هكذا تعبّد طريق الارجنتين في كأس العالم
0
رياضة
13:50
هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس
رياضة
13:50
هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من جامعة البلمند إلى سوق العمل دفعة 2026 تبدأ رحلتها المهنية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من جامعة البلمند إلى سوق العمل دفعة 2026 تبدأ رحلتها المهنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قصة العيشية من التهجير الى الاجتياح فالاسناد... وتيريز تروي احدى فصولها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قصة العيشية من التهجير الى الاجتياح فالاسناد... وتيريز تروي احدى فصولها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
رحيل الأمير حمد باني قطر الحديثة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
رحيل الأمير حمد باني قطر الحديثة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:58
أطلق النار على زوجته وأرداها قتيلة... وشعبة المعلومات توقفه بأقل من ساعة!
أمن وقضاء
04:58
أطلق النار على زوجته وأرداها قتيلة... وشعبة المعلومات توقفه بأقل من ساعة!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب
3
فنّ
13:52
كارثة جوية في البهاما... مصرع 10 أشخاص بينهم أعضاء فرقة موسيقية معروفة
فنّ
13:52
كارثة جوية في البهاما... مصرع 10 أشخاص بينهم أعضاء فرقة موسيقية معروفة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية
5
اسرار
00:06
أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦
اسرار
00:06
أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦
6
رياضة
06:40
للمرة الأولى في التاريخ… المنتخبات الأربعة الأولى عالميًا تبلغ نصف نهائي كأس العالم
رياضة
06:40
للمرة الأولى في التاريخ… المنتخبات الأربعة الأولى عالميًا تبلغ نصف نهائي كأس العالم
7
أخبار لبنان
02:26
مخزومي: ربط قانون العفو العام بأي قانون آخر بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام لا يشكّل مقاربة تشريعية سليمة
أخبار لبنان
02:26
مخزومي: ربط قانون العفو العام بأي قانون آخر بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام لا يشكّل مقاربة تشريعية سليمة
8
آخر الأخبار
05:07
معلومات الـLBCI: بتوجيهات من الرئيس جوزاف عون سيعمل الوفد اللبنانيّ في روما على أن تخلص الاجتماعات الى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها أي انسحاب الجيش الاسرائيليّ وإعادة انتشار الجيش اللبنانيّ وبدء اعادة الاعمار
آخر الأخبار
05:07
معلومات الـLBCI: بتوجيهات من الرئيس جوزاف عون سيعمل الوفد اللبنانيّ في روما على أن تخلص الاجتماعات الى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها أي انسحاب الجيش الاسرائيليّ وإعادة انتشار الجيش اللبنانيّ وبدء اعادة الاعمار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More