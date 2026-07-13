مخزومي: النهج العدواني الذي تنتهجه إيران مرفوض ومدان ولا يمكن السكوت عنه

ندين بأشدّ العبارات العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ونعتبره اعتداءً مباشرًا على سيادة دول عربية شقيقة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 13, 2026
ندين بأشدّ العبارات العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ونعتبره اعتداءً مباشرًا على سيادة دول عربية شقيقة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة…