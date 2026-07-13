مخزومي: النهج العدواني الذي تنتهجه إيران مرفوض ومدان ولا يمكن السكوت عنه

دان النائب فؤاد مخزومي بأشدّ العبارات العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، قائلا: "نعتبره اعتداءً مباشرًا على سيادة دول عربية شقيقة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة واستقرارها".



وشدد عبر حسابه على منصة "إكس"، على أن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه إيران، ومحاولاتها المتكررة لفرض نفوذها بالقوة وزعزعة استقرار الدول، أمر مرفوض ومدان ولا يمكن السكوت عنه.



وقال: "نعلن تضامننا الكامل والثابت مع الدول الشقيقة، ونؤكد أن أمنها وسيادتها خط أحمر، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم وواضح لردع هذا العدوان ووضع حدّ لسياسة التهديد والتصعيد التي تمارسها إيران".