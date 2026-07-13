مخزومي: آن الأوان لأن ينتقل المجتمع الدولي من بيانات الإدانة إلى خطوات حازمة تضع حدًا للاعتداءات الإيرانية المتكررة

ندين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإيراني الغادر الذي استهدف السفينة الإماراتية في مضيق هرمز، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة، وتصعيدٍ بالغ الخطورة يهدد أمن الخليج واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
إن استهداف السفن التجارية يشكّل اعتداءً سافرًا على أمن الملاحة…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 13, 2026
ندين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإيراني الغادر الذي استهدف السفينة الإماراتية في مضيق هرمز، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة، وتصعيدٍ بالغ الخطورة يهدد أمن الخليج واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
إن استهداف السفن التجارية يشكّل اعتداءً سافرًا على أمن الملاحة…