مخزومي: آن الأوان لأن ينتقل المجتمع الدولي من بيانات الإدانة إلى خطوات حازمة تضع حدًا للاعتداءات الإيرانية المتكررة

دان النائب فؤاد مخزومي بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغادر الذي استهدف السفينة الإماراتية في مضيق هرمز، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة، وتصعيدٍ بالغ الخطورة يهدد أمن الخليج واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.



ولفت الى أن استهداف السفن التجارية يشكّل اعتداءً سافرًا على أمن الملاحة الدولية، ويؤكد استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني والتوسعي، واستخفافه بأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة.



وقال عبر "إكس": "لقد آن الأوان لأن ينتقل المجتمع الدولي من بيانات الإدانة إلى خطوات حازمة تضع حدًا لهذه الاعتداءات المتكررة، وتحمّل إيران كامل المسؤولية عن تداعيات سياساتها التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".



وأضاف: "نجدد تضامننا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤكد أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن أي اعتداء على سيادتها أو مصالحها يستوجب موقفًا دوليًا موحدًا وحاسمًا".