حبيب مكرّمًا صلاح سلمان أحد مؤسّسي مصرف الإسكان: اضطلع بدور محوري في إعداد خطة العمل الأولى للمصرف

كرّم مصرف الإسكان الراحل صلاح سلمان الوزير السابق للإسكان، في ذكرى مرور ٥٠ عاماً على تأسيسه، في حفلة أقامها في مقرّه الرئيسي، حضره الرئيس المدير العام للمصرف أنطوان حبيب، عائلة المُكرّم نجله الدكتور رامي سلمان وإبن عمّه رمزي سلمان وأفراد العائلة، إلى جانب أسرة مصرف الإسكان.

وقال حبيب: “لقد كان من أوائل المؤمِنين برسالة مصرف الإسكان ودوره في تمكين اللبنانيين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من الحصول على السكن الكريم والاستقرار في وطنهم”.

وأضاف: “ساهم، إلى جانب فخامة الرئيس الراحل الياس سركيس، ودولة الرئيس الراحل الدكتور سليم الحص، ومعالي الوزير الراحل فريد روفايل، في إطلاق مصرف الإسكان عام 1977 كشركة مختلطة بين القطاعين العام والخاص، واضعين بذلك حجر الأساس لمؤسسة وطنية شكّلت، على مدى نصف قرن، رافعةً للاستقرار الاجتماعي في لبنان”.

ولفت إلى أنّ سلمان اضطلع بدور محوري في إعداد خطة العمل الأولى للمصرف، ووضع الآليات الأساسية للإقراض السكني، انطلاقاً من إيمانه بأن السكن ليس حاجة اجتماعية فحسب، بل حق إنساني وركيزة للاستقرار والتنمية وتعزيز انتماء المواطن إلى وطنه.

وشدد حبيب على أنّ اسم صلاح سلمان لم يكن مجرّد اسم في سجل مؤسّسي مصرف الإسكان، بل كان جزءاً أصيلاً من هويّته ورسالةٍ آمنت بأن البيت ليس جدراناً وسقفاً فقط، بل أمانٌ للأسرة، واستثمارٌ في الإنسان، وتثبيتٌ للمواطن في أرضه ووطنه.

وتحدث رامي سلمان شاكراً مصرف الإسكان رئيساً وفريق عمل، على هذا التكريم، متمنياً للمصرف دوام النجاح والتوفيق في دعم اللبنانيين في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ومزيد من الإنجازات بما يصبّ في خدمة المجتمع اللبناني.