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مخزومي من بشامون: مستمرون بدعم مبادرات تعزز التنمية المستدامة وتحسن نوعية الحياة

أخبار لبنان
2026-07-13 | 07:55
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مخزومي من بشامون: مستمرون بدعم مبادرات تعزز التنمية المستدامة وتحسن نوعية الحياة
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مخزومي من بشامون: مستمرون بدعم مبادرات تعزز التنمية المستدامة وتحسن نوعية الحياة

إستأنفت مؤسسة مخزومي مشروع تركيب 200 وحدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية في بلدة بشامون، بدعم مباشر من رئيسها الفخري النائب فؤاد مخزومي وبالتعاون والتنسيق مع بلدية بشامون ولجنة أهالي المنطقة، وذلك استكمالا لمبادرات الإنارة المستدامة التي أطلقتها المؤسسة في مختلف المناطق اللبنانية.

وجاء ذلك في احتفال حضره النائب مخزومي، قائمقام عاليه بدر زيدان، المدير العام للمؤسسة سامر الصفح، رئيس بلدية بشامون عزت عيد وعدد من أعضاء مجلسها البلدي، إضافة إلى المدير العام السابق للتعليم الثانوي وائل التنير ووفد من سكان البلدة وأهاليها وفاعلياتها.

مخزومي

وأكد النائب مخزومي في كلمة، أن "الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والإنارة المستدامة يشكل استثمارا مباشرا في أمن المواطنين وسلامتهم، ويعكس أهمية الشراكة بين المجتمع المحلي والبلديات والمؤسسات في تنفيذ مشاريع إنمائية تلامس حاجات الناس اليومية"، مؤكدا "استمرار دعم المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة وتحسن نوعية الحياة في مختلف المناطق".

التنير

من جهته، أشار وائل التنير إلى أن مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية "يشكل خطوة إنمائية مهمة تنسجم مع متطلبات التنمية المستدامة"، مشددا على "أهمية التعاون بين البلدية والأهالي والمؤسسات لإنجاح مثل هذه المبادرات التي تترك أثرا مباشرا وإيجابيا في حياة المواطنين".

عيد

وفي كلمته، أكد رئيس البلدية أن "المشروع يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية في بشامون، ويساهم في تعزيز السلامة المرورية والأمن الاجتماعي، ولا سيما في الأحياء والشوارع التي تحتاج إلى إنارة مستدامة".

وذكر بيان للمؤسسة أن "العمل بالمشروع استؤنف بعد التوقف القسري الذي فرضته الحرب، ليكمل رسالته في تعزيز السلامة العامة وتحسين جودة الحياة لأهالي المنطقة، عبر توفير إنارة مستدامة وصديقة للبيئة في الشوارع والأحياء".
 

أخبار لبنان

مخزومي

إنارة

الطاقة الشمسية

بشامون

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