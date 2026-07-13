لجنة التربية النيابية تشكّل لجانًا فرعية لدراسة تعيين المعلمين وتؤجل البحث في امتحانات الشهادة الرسمية

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادكار طرابلسي والنواب : وضاح الصادق، أسعد درغام، بلال حشيمي، بولا يعقوبيان، جيمي جبور، شربل مارون، عدنان طرابلسي، أشرف بيضون، أنطوان حبشي، أسامة سعد وعلي خريس. كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ومستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين.



وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:



1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2579 المتعلق بأحكام خاصة بتعيين أفراد الهيئة التعليمية ما قبل الجامعي والإجراءات الآيلة الى هذا التعيين.



2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2606 الرامي الى إستفادة حملة الإجازات الجامعية المعينين بين عامي 2010 و2013 في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي_ سواء أكانوا ممن يمارسون التعليم أو ملحقين كإداريين في وزارة التربية والتعليم العالي أو ملحقين في المناطق التربوية، من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية في الملاك ذاته.



3. اقتراح القانون الرامي الى تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية.



4. مناقشة آلية تطبيق المعايير المحددة في مجلس الوزراء حول مرسوم إلغاء امتحانات الشهادة الرسمية.



وشكلت اللجنة، لجانا فرعية لدراسة البند الأول والثاني، على أن يستكمل مناقشة البند الثالث والرابع في جلسة لاحقة.

