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الرئيس عون: لن أفرّط بالجنوب أو بحقوق لبنان... وسأطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل
أخبار لبنان
2026-07-13 | 08:05
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الرئيس عون: لن أفرّط بالجنوب أو بحقوق لبنان... وسأطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الجيش والدولة هما القادران على حماية اللبنانيين، وليس الأحزاب ولا الطائفية والمذهبية، "وهذا ما خبرناه منذ العام 1975 وحتى اليوم".
ولفت الى أن الإمام المغيّب السيد موسى الصدر كان أول من وقف في وجه استباحة الجنوب من أجل قضايا غير لبنانية.
وقال الرئيس عون أمام وفد مجلس ادارة الجمعية العاملية: "الجنوبيون ملوا ويستحقون العيش بأمان واستقرار، بدل أن يشاهدوا أملاكهم وأراضيهم مدمرة في كل فترة، وأولادهم يستشهدون. فلماذا على لبنان والجنوب ان يدفع الثمن دائماً؟".
وأضاف: "الاهداف الموضوعية التي يجمع عليها اللبنانيون جميعاً هي: الانسحاب وعودة النازحين واعادة الاسرى والجثامين، واعادة الاعمار، ولا بد من تجربة هذا المسار بعد ان فشل مسار الحرب. وانطلاقاً من مسؤولياتي كرئيس لجمهورية كل لبنان، أؤكد أنني لن أفرّط بالجنوب أو بحقوق لبنان، لذلك هناك تشديد على انسحاب اسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقيعها على عدم وجود اي اطماع لها في لبنان".
وأعلن عون أنه سيطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "ممارسة الضغوط اللازمة على اسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في "صيغة الاطار" والمطالب اللبنانية، والاستفادة حالياً من رغبة الادارة الأميركية في تحقيق السلام في المنطقة، وتعزيز وضع لبنان في هذا المجال".
وأمام وفد مؤسسة Elders ووفد من جامعة البلمند والمنسقة السابقة للأمم المتحدة لعمليات السلام سيغريد كاغ، أمل رئيس الجمهورية جوزاف عون أن تسفر المفاوضات في روما غداً وبعد غد عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم اخلاؤها.
وأكد عون أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه على الأراضي اللبنانية كافة، على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العسكريون، ويجب بالتالي دعمه وتوفير التجهيزات اللازمة له.
وقال رئيس الجمهورية: "على رئيس وزراء إسرائيل أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن، وبالتالي فإن أي استقرار لن يكون إلا من خلال التفاوض والإقرار بأن مواصلة الحرب لا نتيجة لها إلا المزيد من القتل والتدمير والتهجير".
واعتبر أنه من غير الممكن الاستمرار بنهج العدوان والحديث عن السلام والأمن، لافتا الى أن "التجارب التاريخية في كل انحاء العالم تظهر بوضوح أن الحروب والقوة لا تؤدي الى السلام والاستقرار، أو القضاء على القوى غير الرسمية، لذلك يجب على اسرائيل تغيير نهجها اذا ما كانت تريد بالفعل تأمين الأمن والسلام لشعبها والاستقرار للمنطقة".
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
الجنوب
الجيش
ترامب
إسرائيل
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